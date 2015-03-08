دوری از افراط و تفریط رویکرد تشکل های دینی خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی مفیدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات انجام شده از سوی انجمن های اسلامی زیرمجموعه نهاد تبلیغات اسلامی خراسان شمالی پرداخت.

وی با اشاره به فعالیت های انجمن اسلامی ریحانه الرسول(س) اداره تبلیغات اسلامی سنخواست، اظهار کرد: برگزاری مراسمات مذهبی در مناسبت ها، همکاری در برگزاری محافل قرآنی، برگزاری گفتمان های دینی حوزه بانوان، برگزاری نمایشگاه های مختلف در طول سال از جمله این فعالیت ها به شمار می روند.

حجت الاسلام مفیدی اجرای طرح های فرهنگی قرآنی، برگزاری اردوهای آموزشی تفریحی فعالان فرهنگی قرآنی، اجرای مسابقات مختلف در طول سال و برگزاری همایش ها، نشست های فکری و جشنواره ها را از دیگر اقدامات انجام شده از سوی این انجمن اسلامی ذکر کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهم فعاليت هاي انجام شده توسط انجمن اسلامي موعود اسفراین، گفت: برگزاری نمایشگاه حجاب در فاطمیه، برگزاری نمایشگاه سبک زندگی در هفته زن، برگزاری کارگاه آموزشی قیام ۱۵ خرداد در کانون شهید مطهری، برگزاری کارگاه آموزش مهارت خانواده، برگزاری گفتمان دینی اندیشه مطهر در هفته معلم، برگزاری گفتمان دینی سبک زندگی فاطمی در هفته زن و برگزاری مراسم نیمه شعبان از جمله اقدامات این واحد در سال جاری بودند.

حجت الاسلام مفیدی برگزاری حلقه معرفت با موضوع جوان و آسیب های اجتماعی، جوان و خانواده و جوان، توزیع محصولات فرهنگی در مناسبت های مذهبی، برگزاری اتاق فکر بانوان، برگزاری دوره قرآن و برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب درروز ملی حجاب را بخش دیگری از عملکرد سالانه انجمن اسلامی موعود اسفراین برشمرد.

وی با اشاره به فعالیت های انجمن اسلامی مطهره در شهرستان مانه و سملقان، اظهار کرد: اجرای گفتمان هاي ديني در مدارس و دانشگاه ها، اجراي گفتمان هاي ديني در مدارس و دانشگاه ها، اجراي همايش هاي ديني و قرآني عمومی و تخصصي وي‌ژه مداحان، مسؤولان جلسات قرآني، مسئولان هيئات مذهبي، قاريان و حافظان قرآن کریم و ...، تشكيل جلسات اتاق فكر بانوان به صورت منظم و برگزاري مناسبت هاي ملي مذهبي مربوط به حوزه كودك و نوجوان، بانوان، جوان و ... از جمله فعالیت های این انجمن در طی امسال بودند.

حجت الاسلام مفیدی ساماندهي هيئات مذهبي با برگزاری سلسله جلسات وي‌ژه مسئولان، اعزام روحاني، آسيب شناسي مجالس و...، برگزاری جلسه مجمع الذاكرين مداحان پانزدهم هر ماه، برگزاري كارگاه های آموزشي، مهارتي، تحكيم بنيان خانواده درمحل هيئات مذهبي و موسسات قرآني، تهيه و توزيع بروشورهاي فرهنگي ديني و مناسبتی، شركت فعال در كارگروه ها و كميته هاي مربوط به حوزه بانوان، اجراي جشنواره ها، مسابقات و... در سطح شهرستان، اعزام مبلغات جهت ارائه احكام شرعي بانوان به روستاهاي تابعه و هيئات مذهبي، برگزاري محافل انس با قرآن كريم و شرکت فعال در مناسبت های مذهبی و ملی را برخی دیگر از فعالیت های انجمن مطهره در شهرستان مانه و سملقان برشمرد.

مسئول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به این که در مناسبت های پیش رو از جمله ایام فاطمیه دوم نیز هیئات و تشکل های مذهبی این استان به صورت ویژه نقش آفرینی می کنند، گفت: دوری از افراط و تفریط در برنامه ها از جمله رویکردهای مهم هیئات و تشکل های دینی این استان محسوب می شود.