نانوشوینده خودرو بامنشا گیاهی ساخته شد/ شست وشو بدون نیاز به آب

مهرتاش هدایتی منش- مدیرعامل شرکت دانش بنیان کیمیا شیمی سهند و از مخترعان شوینده غیر الکلی خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نانوشوینده غیرالکلی، از شوینده هایی است که با فرمولاسیونی جدید با قدرت پاک کنندگی بسیار بالایی، توان زدودن انواع آلودگی ها را از سطوح مختلف از جمله خودرو دارد.

وی اظهار داشت: برای استفاده از این شوینده کافی است مقدار کمی از محلول داخل بطری را روی خودرو اسپری کنیم و سپس با پارچه تمیز روی سطح آن بکشیم که در این صورت علاوه بر تمیز شدن سطح خودرو، جلایی مشابه پولیش پیدا می کند.

هدایتی با بیان اینکه هر بطری نیم لیتری حاوی محلول نانو شوینده، امکان شست و شوی خودرو به دفعات متعدد را فراهم می کند، بیان کرد: این شوینده منشا گیاهی با خاصیت آنتی باکتریال قوی دارد که با استفاده از آن برای شستشوی خودرو دیگر نیازی به استفاده از آب نیست.

وی با تاکید بر اینکه این شوینده خودرو به تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران هم رسیده است، افزود: با استفاده از شوینده خودرو، ضمن صرفه جویی فوق العاده در مصرف آب از مخاطرات ناشی از مصرف شوینده های موجود در بازار از جمله شوینده های چینی لاستیک خودرو که به دلیل خاصیت قلیایی بالا به شدت از استحکام لاستیک می کاهند، پیشگیری می کند.

وی با اشاره به صادرات انبوه این محصول به کشورهای امارات و عراق و ترکیه اظهار داشت: پایه اصلی این محصول یک ترکیب نانو شوینده طبیعی غیر الکلی است که برای شست و شوی شیشه و سطوح صیقلی مختلف نیز قابل استفاده است و قدرت شویندگی بالای آن در مقایسه با نمونه های موجود در بازار توسط بررسی زاویه تماس و کشش سطحی در آزمایشگاه دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف گواهی شده است.

وی گفت: با توجه به بحران خشکسالی و میزان آب فراوانی که برای شست و شوی هر خودرو مصرف می شود، استفاده از نانوشوینده ابداعی که قادر است بدون آب به بهترین نحو خودرو را تمیز کند، قدم مهمی در صرفه جویی مصرف آب و حفاظت از محیط زیست به شمار می رود.

به گزارش مهر، نانوامولسیون غیرالکلی پایه نانوشوینده طبیعی خودرو، ضمن ثبت اختراع و دریافت گواهی استاندارد، به عنوان یک محصول نانو مقیاس به تایید ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم رسیده است.این ترکیب شوینده جدید که فاقد هر گونه نمونه مشابه است، دارای گواهی ثبت اختراع و گواهی اندازه ذرات از پژوهشگاه صنعت نفت را دارد و قادر است بدون نیاز به آب بخش های مختلف خودرو از جمله بدنه، موتور، رینگ و لاستیک ها را کاملا تمیز کند. اختراع این نانومواد شوینده با همکاری دکتر حسین خاتمی بوده است.