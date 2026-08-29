خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ فیلمی که طی روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر و بازنشر شده، صحنههای خطرناکی از اسکیتسواری چند نفر در جاده چالوس را نشان میدهد؛ افرادی که در مسیر تهران به شمال، در یکی از پرترددترین و پرپیچوخمترین محورهای کشور، با سرعت بالا حرکت کرده و با نزدیک شدن به خودروهای در حال تردد، از آنها سبقت میگیرند.
در بخشهایی از این فیلم، اسکیتسواران با چسبیدن به پشت خودروها و انجام حرکات نمایشی، بدون برخورداری از هرگونه حاشیه ایمنی، در مسیر جاده حرکت میکنند؛ اقدامی که در صورت ترمز ناگهانی خودرو یا بروز کوچکترین خطا میتواند به حادثهای جدی منجر شود.
جاده چالوس به دلیل شرایط کوهستانی، پیچهای متعدد، تردد بالای خودروها و احتمال وقوع حوادثی همچون ریزش سنگ، از محورهای حساس کشور به شمار میرود و انجام حرکات غیرمتعارف در این مسیر میتواند ایمنی سایر کاربران جاده را نیز با خطر مواجه کند.
بر اساس ماده ۱۹۴ آییننامه راهنمایی و رانندگی، تردد با اسکیت در معابر عمومی ممنوع است و استفاده از این وسایل باید در محلهای تعیینشده و ایمن انجام شود.
پیش از این نیز پلیس راهور نسبت به تردد اسکیتسواران در بزرگراهها و معابر اصلی هشدار داده بود. سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس سابق اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، تردد اسکیتسواران در بزرگراهها را رفتاری خطرآفرین دانسته و تأکید کرده بود که این افراد در صورت وقوع حادثه با خطر جدی جانی مواجه هستند.
وی همچنین با اشاره به حضور کودکان و نوجوانان در میان استفادهکنندگان از این وسایل، نسبت به آسیبپذیری بالای آنها در تصادفات هشدار داده بود.
از سوی دیگر، با توجه به شرایط خاص جاده چالوس، پلیس راه البرز نیز نسبت به احتمال ریزش سنگ در این محور هشدار داده و از رانندگان خواسته است از توقف در حاشیه جاده خودداری کنند.
انتشار گسترده تصاویر این اسکیتسواری پرخطر در فضای مجازی، بار دیگر ضرورت نظارت بر رفتارهای پرخطر در محورهای مواصلاتی را مورد توجه قرار داده است. شناسایی افراد حاضر در این فیلم و بررسی موضوع از سوی پلیس میتواند از تکرار چنین رفتارهایی در جادههای کشور جلوگیری کند.
فعالیتهای ورزشی همچون اسکیت باید در پیستها و فضاهای مشخص و ایمن انجام شود و ورود به جادههای پرتردد و انجام حرکات نمایشی، علاوه بر به خطر انداختن جان فرد، ایمنی سایر کاربران مسیر را نیز تهدید میکند.
نظر شما