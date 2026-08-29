انجام ۲۷۴ عملیات امدادی در سمنان؛ ۲۱۴ نفر نجات یافتند

آتش پاد علیاصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان در مردادماه، اظهار داشت: طی این مدت ۲۷۴ مورد عملیات حریق و امداد و نجات در سطح شهر انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۸ درصدی عملیاتها را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه بخشی از این مأموریتها مربوط به حوادث آتشسوزی بوده است، افزود: بیشترین موارد آتشسوزی با ۱۶ مورد به ضایعات و فضاهای سبز اختصاص داشت و پس از آن اماکن مسکونی با ۱۱ مورد و وسایل نقلیه زمینی در رتبههای بعدی قرار داشتند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با اشاره به عملیاتهای امداد و نجات، بیان داشت: بیشترین فراوانی مأموریتها با ۱۹۰ مورد مربوط به محبوسی شهروندان در اماکن و آسانسورها بود که بخش قابل توجهی از این حوادث به دلیل نوسانات و قطعی جریان برق در سطح شهر رخ داده است.
تاجآبادی همچنین از انجام ۲۴ عملیات برای حضور حیوانات موذی در محیطهای شهری خبر داد و افزود: تیمهای تخصصی سازمان در این موارد نیز برای تأمین ایمنی شهروندان به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به میزان اعزام نیرو و تجهیزات در مردادماه، تصریح کرد: برای رسیدگی به حوادث، در مجموع ۳۱۰ اعزام خودروی عملیاتی و ۶۲۷ اعزام نیروی آتشنشان به ثبت رسید و نیروهای عملیاتی سازمان نیز در مجموع ۷۸ ساعت و ۴۶ دقیقه و ۲۹ ثانیه در شرایط عملیاتی حضور داشتند.
رئیس سازمان آتشنشانی سمنان میانگین زمان رسیدن نیروهای عملیاتی به محل حادثه را چهار دقیقه و ۱۲ ثانیه اعلام کرد و اضافه کرد: سرعت عمل نیروهای آتشنشانی نقش مهمی در کاهش خسارات و افزایش ایمنی شهروندان دارد.
تاجآبادی ادامه داد: در نتیجه حضور بهموقع نیروهای آتشنشانی و تلاش همکاران، در حوادث مختلف مردادماه جان ۲۱۴ نفر از شهروندان نجات یافت.
وی با تأکید بر آمادگی شبانهروزی نیروهای آتشنشانی سمنان، خاطرنشان کرد: سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان با بهرهگیری از تجهیزات و نیروهای متخصص بهصورت شبانهروزی برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان در میدان حضور دارد.
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