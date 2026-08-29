۶ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد لاهیجان افتتاح شد

علیرضا سبکسیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۶ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان لاهیجان با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به تداوم اجرای طرحهای تأمین مسکن مددجویان افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰ واحد مسکونی در قالب تفاهمنامه با بسیج سازندگی سپاه، بنیاد مسکن و با عاملیت حوزه مسکن و ساختمان کمیته امداد در شهرستان لاهیجان در حال احداث است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لاهیجان با بیان اینکه بخشی از واحدهای در حال احداث از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند، تصریح کرد: برخی از این واحدها به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد رسیدهاند و امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، عملیات تکمیل آنها در کوتاهترین زمان ممکن انجام و واحدها به خانوادههای تحت حمایت تحویل داده شود.
سبکسیر با تأکید بر نقش مشارکتهای مردمی در تأمین مسکن مددجویان خاطرنشان کرد: تأمین مسکن مناسب یکی از مهمترین نیازهای خانوادههای تحت حمایت است و همراهی خیران میتواند روند تکمیل واحدهای مسکونی در دست احداث را سرعت ببخشد.
وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان لاهیجان آمادگی دارد از کمکها و مساعدتهای نقدی و غیرنقدی نیکوکاران و خیران برای تکمیل و احداث واحدهای مسکونی مددجویان بهرهمند شود.
رئیس کمیته امداد لاهیجان ابراز امیدواری کرد با افزایش مشارکت خیران و تأمین منابع مورد نیاز، زمینه خانهدار شدن شمار بیشتری از خانوادههای تحت حمایت این نهاد در شهرستان فراهم شود.
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