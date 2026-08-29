به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، مسئولان اروپایی اعلام کردند که آمریکا هم پیمانان اروپایی خود را در جریان جزئیات سفر جان راتکلیف رئیس سیا به مسکو قرار نداده است.

بر اساس این گزارش، هیچ کدام از طرف های اروپایی در جریان جزئیات مذاکرات راتکلیف و سرگئی ناریشکین رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه قرار نگرفته اند.

پیشتر وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جان راتکلیف را شخصاً در مأموریتی ویژه به روسیه اعزام کرده بود.

بر اساس این گزارش، راتکلیف در جریان گفت‌وگو با همتایان روسی خود تاکید کرده است که واشنگتن به «ماده ۵» پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مبنی بر دفاع جمعی از اعضا پایبند است. مذاکرات دو طرف حول محور جنگ اوکراین نیز بوده است.