مانور شرایط اضطراری در فرودگاه بین المللی شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور شرایط اضطراری شنبه شب با حضور تمامی ارگان ها وسازمان های مستقر در فرودگاه ودستگاه های استانی موثر در امداد و نجات و حوادث غیرمترقبه در فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز با آتش زدن فرضی هواپیما و با سناریو از باند خارج شدن این هواپیما در مدت کمتر یک ساعت برگزار شد.

این مانور که با حضور تمامی عوامل امدادی انتظامی و اجرایی استان برگزار شد در واقع بیشتر به منظور آمادگی و همکاری تمامی دستگاه های یاد شده بود که توانستند در این مانور ضعف دستگاه های اجرایی و امدادی خود را بسنجد تا در وقوع چنین حوادثی بتوانند با آمادگی بیشتر و کامل تر در چنین حوادثی حضور یابند.

مدیرکل فرودگاه های استان فارس در حاشیه این مانور در جمع خبرنگاران گفت: این مانور شبانه اولین مرتبه بود که در کشور صورت می گرفت و به دلیل اینکه اکثر حوادث در شب رخ داده بود تلاش داشتیم مانور شرایط اضطراری در هنگام شب انجام دهیم تا آمادگی تمامی دستگاه های مربوطه را مورد سنجش قرار دهیم.

حمیدرضا سیدی با بیان اینکه در این مانور هواپیمای ایلوشین که سانحه هوایی برای آن اتفاق افتاده بود انتخاب شد، افزود: در پرواز فرضی ۲۸مسافر دچار سانحه شد.

وی با بیان اینکه گروه بررسی صحنه وقوع سانحه و خودروهای اطفا حریق به‌ عنوان نخستین گروه در محل سانحه حاضر شدند، افزود: در مرحله بعدی این مانور خودروهای امدادی در محل سانحه حاضر شدند که به بررسی وضعیت مصدومان و طبقه‌بندی آنها پرداختند.

سیدی اعزام به موقع نیروهای امدادی و آتش نشانی و ارایه خدمات امدادی به مصدومین در ظرف مدت ۴۵ دقیقه را مطلوب ترین خدمات تلاش به موقع نیروهای حاضر در صحنه دانست.

وی با اعلام اینکه برگزاری مطلوب مانور طرح اضطراری نتیجه ۵ جلسه داخلی و ۱۷ جلسه بین دستگاهی بود، تاکید کرد: خوشبتانه به این نتیجه رسیده ایم تمامی دستگاه های استان با هماهنگی به موقعی که با یکدیگر دارند قادر خواهند بود در زمان وقوع هر گونه حوادثی بتوانند مطلوب ترین خدمات را به هموطنان در هر نقطه از استان داشته باشند.

معاون دفتر استانداردهای فرودگاهی کشور و رئیس گروه ارزیاب از سوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز گفت: ارزیابی اولیه نشان‌دهنده همکاری و هماهنگی بسیار مطلوب بین واحدهای مختلف داخل و خارج فرودگاه مانور امشب بود.

علیرضا صدارت گفت: پس از ارزیابی نهایی می‌توان به مانور نمره داد اما در حال حاضر براساس ارزیابی‌های اولیه و برگزاری موفقیت‌آمیز مانور می‌توان گفت ۹۵ درصد خوب اجرا شده است.

صدارت خوب برگزار شدن مانور را وابسته به سه عامل هماهنگی، ارتباطات بین واحدهای مختلف و سرعت عمل دانست و افزود: کل فرآیند مانور از آغاز تا پایان حدود ۴۵ دقیقه طول کشید و با توجه به اینکه این سانحه که ۲۸ مجروح داشته و سانحه بزرگی نبوده با این تعداد مصدوم در زمان مناسبی انجام شد.

وی با بیان اینکه برگزاری مانور با تعداد مصدومان بیشتر در مدت زمان بیشتری اجرا می‌شود، تصریح کرد: ارائه خدمات در زمان سوانح زمان خاص و استانداردی ندارد و بسته به شرایطی است که سانحه رخ می‌دهد.

معاون مدیرکل دفتر استانداردهای فرودگاهی کشور با اشاره به اینکه وقوع سانحه در داخل و خارج از فرودگاه شرایط متفاوتی برای مدیریت سانحه و بحران ایجاد می‌کند، خاطرنشان کرد: مدیریت سوانح در داخل فرودگاه برعهده مدیریت فرودگاه و خارج از فرودگاه برعهده ستاد بحران استانداری هر استان است.

صدارت با بیان اینکه روی دادن سانحه در هر منطقه جغرافیایی شرایط خاص خود را برای کنترل بحران دارد، عنوان کرد: اگر هواپیما در منطقه کوهستانی و صعب‌العبور دچار سانحه شود زمان خیلی بیشتری برای امدادرسانی نیاز است و در فضاهای بازتر بهتر می‌توان عمل کرد.

وی با اشاره به اینکه در مانور برگزار شده در حدود ۶ سال گذشته در همین فرودگاه نقاط ضعف بیشتری مشاهده شد، اظهار داشت: نقاط ضعف در هر مانور پس از مانور بررسی می‌شود تا در مانورهای بعد در سطح کشور به این نکات توجه شود و اگر سانحه‌ای رخ داد ارائه خدمات با کمترین میزان تلفات و خسارات انجام شود.

معاون مدیرکل دفتر استانداردهای فرودگاهی کشور با بیان اینکه این مانور هشتمین مانور برگزار شده در فرودگاه شهید دستغیب شیراز است، افزود: در سطح کشور ۵۴ فرودگاه متعلق به فرودگاه‌های کشور فعالیت دارند و هر دو سال یک بار در هر فرودگاه کشور مانور برگزار می‌شود که در مجموع می‌توان گفت سالانه ۲۵ مانور در سطح فرودگاه‌های کشور برگزار می‌شود.