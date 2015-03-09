سبزه میدان بجنورد به سبک معماری ۱۵۰سال قبل بازسازی می شود

روح الله براتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرمت و بازسازی این میدان و نمای حجره های آن به سبک معماری ۱۵۰ سال گذشته، از نیمه دوم فرودین ۹۴ آغاز می شود.

وی اظهار داشت: بازسازی این محله شامل جداره سازی، کف سازی، نما و تابلو حجره ها به مانند سبک گذشته خواهد بود تا به عنوان یک اثر تاریخی، معرف معماری و هنر شهر بجنورد باشد.

براتیان بیان داشت: نقشه طراحی سبزه میدان بجنورد ارائه شده و کار مرمت آن با حفظ وضعیت موجود در نیمه دوم فردوین ماه سال آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه سبزه میدان بجنورد متشکل از یک کاروان‌سرا، حمام، راسته بازار و چند قهوه‌خانه از آثار دوره قاجار است.

شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی ۲۱۰ هزار نفر جمعیت دارد.