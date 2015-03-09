مشاور جدید مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین حیدری مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان خوزستان در حکم انتصاب آل کثیر آورده است: نظر به تعهد و تجربیات ارزشمند حضرتعالی در امور میراث فرهنگی، به این وسیله شما را به عنوان «مشاور در امور میراث معنوی» منصوب می کنم. امید است با استعانت از درگاه ایزد منان، هم افزایی با کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و بهره گیری از ظرفیت های ارزشمند میراث معنوی استان خوزستان سربلندتر و پیروز باشید.

قاسم منصور آل کثیر از فعالان میراث فرهنگی و از خبرنگاران خوزستانی است. وی تا کنون در حوزه میراث معنوی پژوهشهای بسیاری را در موسسه انسان شناسی و فرهنگ منتشر کرده است که به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسوی بازنشر شده اند. آل کثیر همچنین سابقه همکاری در زمینه مشاوره فرهنگی چندین فیلم مستند را در کارنامه خود دارد.

چاپ بخشی از تحقیق آئین معنوی گرگیعان در کتاب دوم دبیرستان «جغرافیای خوزستان»، چاپ بخشی از مطلب تحقیق درباره پوشش مردان عرب در کتاب «ششم ابتدایی» سراسر کشور، چاپ بخشی از مقالات در کتاب «قوم عرب» منتشر شده در انتشارات امیرکبیر دانشگاه تهران، بازنشر مقالات درباره آئین های مردم خوزستان در «دانشنامه بزرگ جهان اسلام»، چاپ بخشی از مطالب درباره علمای شیعه عرب شهرستان شوش در «دایره المعارف علمای جهان تشیع» در مرکز دراسات الحسینی در لندن، برگزار کننده آئین سنتی، فرهنگی - مذهبی گرگیعان در اهواز، مسئول ثبت ملی پرونده موسیقی علوانیه (یکی از سبک‌های موسیقی عربی جنوب ایران)، مسئول ثبت ملی پرونده آئین گرگیعان به عنوان میراث معنوی مردم خوزستان، مشاور رسانه ای فیلم «خوزستان برزیلته» ساخته حبیب باوی ساجد و فعالیت در خبرگزاری مهر به عنوان خبرنگار از جمله فعالیت های این فعال فرهنگی است.