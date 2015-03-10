فیلم تئاتر «مردی برای تمام فصول» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته دوشنبه ۱۸ بهمن ماه فیلم تئاتر «مردی برای تمام فصول» به کارگردانی بهمن فرمان آرا با حضور عوامل این نمایش و تعدادی از هنرمندان در مرکز موسیقی بتهوون افتتاح شد.

فیلم این تئاتر توسط مرکز موسیقی بتهوون تهیه شده است. نمایش «مردی برای تمام فصول» اولین تجربه حضور فرمان آرا به عنوان کارگردان در تئاتر است که آبان ماه در تالار وحدت به صحنه رفت.

در مراسم شب گذشته که بدون سخنرانی و صحبت های فرمان آرا و دیگر عوامل این نمایش همراه بود هنرمندانی چون بهمن فرمان آرا کارگردان و تهیه کننده نمایش، بابک چمن آرا مدیر مرکز موسیقی بتهوون، حمید پورآذری مشاور کارگردان، کارن همایونفر آهنگساز نمایش، سارا اسکندری طراح گریم، نورالدین حیدری ماهر دستیار تهیه و مدیر تولید‌، امیر دلاوری، بهناز جعفری، محمدرضا مالکی، رضا مولایی و ... بازیگران نمایش حضور داشتند.

بهاره رهنما، شهرام حقیقت دوست، داریوش موفق و خانواده بهمن فرمان آرا نیز از جمله مهمانان این جمع بودند.

نمایش «مردی برای تمام فصول» نوشته رابرت بولت و ترجمه فرزانه طاهری است. رضا کیانیان، سیامک صفری، فرزین صابونی، احمد ساعتچیان، سهیلا رضوی، هدایت هاشمی، بهناز جعفری، امیر رضا دلاوری، علیرضا محمدی، محمدرضا مالکی، بهمن فرمان آرا و ... بازیگران این نمایش بودند.