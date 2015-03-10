به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «گیسوف» دربرگیرنده ۹ داستان کوتاه از مرتضی کربلایی‌لو است که پس از «روباه و لحظه‌های عربی» چهارمین مجموعه داستان وی به حساب می­‌آید و به نام یکی از داستان‌های عاشقانه­ این مجموعه نامگذاری شده است.

کربلایی‌لو در مورد داستان‌های این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: داستان «صفرا» دیگر داستان عاشقانه­‌ای است که افزون بر دشواری­‌ها و پیچیدگی­‌های یک رابطه­ عاشقانه­ منحصر به فرد، به چالش جدی ممیزی بر سر راه ادبیات داستانی اشاراتی دارد.

به گفته وی دیگر داستان‌های این مجموعه به مسائل اجتماعی و فرهنگی امروز ایران می‌پردازند که از آن جمله داستان‌های «داوود» و «مسیح» که به شیوه­ جیمز جویس بر زیرساختار شخصیت دو پیامبر بزرگ داوود و مسیح بنا شده‌اند و نگاهی پر از حساسیت و نگرانی به مسأله­ موسیقی و زنان دارند.

وی در ادامه گفت: داستان‌های «باد شهریار» و «بنچاق تارکفسکی» با پرداختن به دو نیروی باد و آب، به نوعی ابراز تأثر نویسنده است درباره­ مسأله­ دانشگاه و متمرکز بر دانشجویان و فارغ­ التحصیلانی است که در این یک دهه­ گذشته تجربه‌های سیاسی و ناخوشایند از سر گذرانده­ اند.

همچنین «برفگینه» و «تزکیه» دو داستان در مورد حوزه­‌های علمیه است و از زوال روش سنتی حوزه و غلبه­ روزمرگی بر زیست طلبه­‌ها روایتی گله­‌مندانه دارد. «دو شبح» داستانی دشوار است و به مسأله­ زنان و زاد و ولد پرداخته و به لطف هزارتوهای جنگل‌های شمال، تاریکی­های زیبایی­ شناسی مدرن را کاویده است.

مجموعه داستان گیسوف توسط نشر نیماژ در ۱۵۰ صفحه و به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان منتشر شده است.