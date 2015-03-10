به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «گیسوف» دربرگیرنده ۹ داستان کوتاه از مرتضی کربلاییلو است که پس از «روباه و لحظههای عربی» چهارمین مجموعه داستان وی به حساب میآید و به نام یکی از داستانهای عاشقانه این مجموعه نامگذاری شده است.
کربلاییلو در مورد داستانهای این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: داستان «صفرا» دیگر داستان عاشقانهای است که افزون بر دشواریها و پیچیدگیهای یک رابطه عاشقانه منحصر به فرد، به چالش جدی ممیزی بر سر راه ادبیات داستانی اشاراتی دارد.
به گفته وی دیگر داستانهای این مجموعه به مسائل اجتماعی و فرهنگی امروز ایران میپردازند که از آن جمله داستانهای «داوود» و «مسیح» که به شیوه جیمز جویس بر زیرساختار شخصیت دو پیامبر بزرگ داوود و مسیح بنا شدهاند و نگاهی پر از حساسیت و نگرانی به مسأله موسیقی و زنان دارند.
وی در ادامه گفت: داستانهای «باد شهریار» و «بنچاق تارکفسکی» با پرداختن به دو نیروی باد و آب، به نوعی ابراز تأثر نویسنده است درباره مسأله دانشگاه و متمرکز بر دانشجویان و فارغ التحصیلانی است که در این یک دهه گذشته تجربههای سیاسی و ناخوشایند از سر گذرانده اند.
همچنین «برفگینه» و «تزکیه» دو داستان در مورد حوزههای علمیه است و از زوال روش سنتی حوزه و غلبه روزمرگی بر زیست طلبهها روایتی گلهمندانه دارد. «دو شبح» داستانی دشوار است و به مسأله زنان و زاد و ولد پرداخته و به لطف هزارتوهای جنگلهای شمال، تاریکیهای زیبایی شناسی مدرن را کاویده است.
مجموعه داستان گیسوف توسط نشر نیماژ در ۱۵۰ صفحه و به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان منتشر شده است.
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