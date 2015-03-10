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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۷

مجموعه داستان تازه‌ مرتضی کربلایی‌لو منتشر شد

مجموعه داستان تازه‌ مرتضی کربلایی‌لو منتشر شد

چهارمین مجموعه داستان مرتضی کربلایی لو با عنوان «گیسوف» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان «گیسوف» دربرگیرنده ۹ داستان کوتاه از مرتضی کربلایی‌لو است که پس از «روباه و لحظه‌های عربی» چهارمین مجموعه داستان وی به حساب می­‌آید و به نام یکی از داستان‌های عاشقانه­ این مجموعه نامگذاری شده است.

کربلایی‌لو در مورد داستان‌های این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: داستان «صفرا» دیگر داستان عاشقانه­‌ای است که افزون بر دشواری­‌ها و پیچیدگی­‌های یک رابطه­ عاشقانه­ منحصر به فرد، به چالش جدی ممیزی بر سر راه ادبیات داستانی اشاراتی دارد.

به گفته وی دیگر داستان‌های این مجموعه به مسائل اجتماعی و فرهنگی امروز ایران می‌پردازند که از آن جمله داستان‌های «داوود» و «مسیح» که به شیوه­ جیمز جویس بر زیرساختار شخصیت دو پیامبر بزرگ داوود و مسیح بنا شده‌اند و نگاهی پر از حساسیت و نگرانی به مسأله­ موسیقی و زنان دارند.

کربلایی لو

وی در ادامه گفت: داستان‌های «باد شهریار» و «بنچاق تارکفسکی» با پرداختن به دو نیروی باد و آب، به نوعی ابراز تأثر نویسنده است درباره­ مسأله­ دانشگاه و متمرکز بر دانشجویان و فارغ­ التحصیلانی است که در این یک دهه­ گذشته تجربه‌های سیاسی و ناخوشایند از سر گذرانده­ اند.

همچنین «برفگینه» و «تزکیه» دو داستان در مورد حوزه­‌های علمیه است و از زوال روش سنتی حوزه و غلبه­ روزمرگی بر زیست طلبه­‌ها روایتی گله­‌مندانه دارد. «دو شبح» داستانی دشوار است و به مسأله­ زنان و زاد و ولد پرداخته و به لطف هزارتوهای جنگل‌های شمال، تاریکی­های زیبایی­ شناسی مدرن را کاویده است.

مجموعه داستان گیسوف توسط نشر نیماژ در ۱۵۰ صفحه و به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان منتشر شده است.

کد مطلب 2515202
حمید نورشمسی

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