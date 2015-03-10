راه اندازی بیمارستان تخصصی زنان در خراسان شمالی ضروری است

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که راه اندازی یک بیمارستان تخصصی زنان در خراسان شمالی بسیار ضروری است، اظهار داشت: زمین مناسبی برای ساخت بیمارستان تخصصی زنان در بجنورد، مركز خراسان شمالی در نظر گرفته شده كه احداث و راه اندازی آن همت دانشگاه علوم پزشكی استان را می طلبد.

وی گفت: وجود بیمارستان تخصصی زنان در بجنورد یكی از نیازها و خواسته های شهروندان از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان نیز در جهت رفع نیاز، خواسته ها و مشكلات شهروندان تلاش می كنند.

ثروتی اصلی ترین سرمایه های هر ممكلت را داشتن نیروی انسانی دانست و اظهار داشت: مادران با تربیت درست فرزندان، نیروهای انسانی توانمندی را به جامعه تحویل می دهند كه به همین دلیل باید به بانوان توجه ویژه ای داشت و مشكلات و دغدغه های آنها را در بخش های مختلف رفع کرد.

نماینده مردم پنج شهرستان استان در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: باید به حوزه بهداشت و درمان و ارائه بهترین خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران توجه داشت.

وی با اشاره به اینكه اجرای طرح تحول نظام سلامت توسط دولت بسیاری از مشكلات حوزه بهداشت و درمان را مرتفع ساخته افزود: خراسان شمالی در اجرای طرح تحول نظام سلامت در بین سایر استان ها پیشگام بوده است.

ثروتی گفت: دولت با هدایت درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه در تلاش است تا هزینه های سنگین درمانی برای مردم را كاهش دهد.

به گفته این مسئول براساس قانون دولت موظف است ۱۰ درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها كه معادل چهار هزار و ۸۰۰ میلیون تومان است را به عنوان یارانه به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد و این مهم در قالب اجرای طرح تحول سلامت اجرایی می شود.