مژده دهرودی مدیر انتشارات آوانوشت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آثار جدید این انتشارات گفت: در حال حاضر، ۴ کتاب زیر چاپ داریم که ۲ عنوان از آن‌ها، نوشته علی مراد فدایی نیا، نویسنده اهل مسجد سلیمان هستند. فدایی نیا متولد سال ۲۶ است. «سوغات» نام یکی از ۲ عنوان مذکور است و ۵ حکایت از این نویسنده را شامل می شود که سال ها پیش در مجله تماشا به چاپ رسیده اند.

وی افزود: «نامه شاهپور و آهوانش» عنوان کتاب دیگر فدایی نیا است. او ۲ حکایت دیگر از آثارش را نیز سال ها پیش چاپ کرده بوده که قرار است ما یکی از آن ها را با این عنوان چاپ کنیم. حکایت دوم هم قرار است در کتاب دیگری از او به چاپ برسد.

مدیر انتشارات آوانوشت ادامه داد: ۲ کتاب دیگری که در تدارک چاپ آن ها هستیم، در بخش کتاب های ترجمه ما هستند. یکی از آن ها «ایستگاه زیما» نام دارد که متعلق به ادبیات روسیه است. این کتاب، شعری بلند از یوگنی یوتوشنکو را با ترجمه پوران صلح کل در بر می گیرد. این شاعر روس با حدود ۹۷ سال سن، هنوز در قید حیات است و این شعر هم، معروف ترین شعر اوست. این شعر، پیش از این با عنوان «ایستگاه زمستانی» در ایران ترجمه شده است.

دهرودی گفت: کتاب چهارم هم ۲ داستان از آنتوان چخوف است که صادق هدایت آن ها را ترجمه کرده و تا به حال چاپ نشده اند. البته این داستان ها سال ها پیش در قالب روزنامه مردم، چاپ شده اند و حسن طاهباز که مشغول تحقیق و گردآوری آثار هدایت است، آن را برای چاپ به ما سپرده است. این کتاب با عنوان «۲ برگردان و یک مقاله» آماده چاپ می شود و علاوه بر ۲ داستان مذکور، یک مقاله طنزآمیز هم با عنوان «مسلک علی بابا» را هم شامل می شود. این مقاله هم در روزنامه مردم چاپ شده است.

وی گفت: این ۴ کتاب در صحافی هستند و طبق قولی که به ما داده شده، قرار است پیش از عید نوروز از صحافی بیرون بیایند.