نظام اداری نياز به اصلاح، آرامش، استانداردسازی و تمركززدايی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی سعادت ظهر سه شنبه در نخستين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان با تاكيد بر لزوم بازنگري و حركت به سمت اصلاح نظام اداري در كشور گفت: سيستم اداري موجود در كشور نياز به اصلاح، آرامش، استانداردسازي و تمركززدايي دارد و تنها با اصلاح نظام اداري مي توان ساختارهاي معيوب را ترميم و به سمت مديريت بهينه منابع گام برداشت.

وي در ادامه اين جلسه كه با حضور نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در شوراي راهبري توسعه استان‌ها در سالن جلسات حوزه استاندار ترتيب يافت، افزود: تعديل ديدگاههاي سياسي، كنار گذاشتن سلايق شخصي و حسادت‌ورزي‌ها و اصلاح نگرش‌ها از اساسي ترين عوامل اصلاح و ارتقاي جايگاه و عملكرد نظام اداري است كه بايد مورد توجه همه مديران و مسئولان قرار گيرد.

رئيس شوراي راهبري توسعه مديريت استان، تمركزگرايي در نظام اداري و متمركز بودن اختيارات در مركز را از ديگر مشكلات پيش روي تحقق اهداف پيش بيني شده در مسير اصلاح نظام اداري دانست و افزود: از جمله مهمترين درخواست‌هايي كه ما داريم بحث افزايش اختيارات استان‌هاست چرا كه در حال حاضر حتي اعتبارات هزينه‌اي استانداري نيز متمركز شده و اين مساله، مشكلاتي را براي ما بوجود آورده است.

سعادت، خواستار برنامه‌ريزي و اقدام مجدانه شوراي راهبري توسعه مديريت استان در جهت اصلاح و تقويت نظام ارزيابي و همچنين استانداردسازي سيستم اداري شد و گفت: از اعضاي شوراي راهبري توسعه مديريت استان انتظار مي رود، راهكارها و چگونگي اين استانداردسازي در بخش ‌هاي مختلف مانند خدمات، آموزش، نيروي انساني، ساختمان‌هاي اداري، امكانات اداري و ... را مشخص نمايند تا بر اساس آن برنامه‌ريزي و اقدام شود.

وي در ادامه سخنان خود، ورود تكنولوژي و فناوري‌هاي نوين به كشور را موجب تحرك، چابكي و شفافيت بيشتر در سيستم اداري دانست و گفت: ما نيز در استان در راستاي تاكيدات رياست محترم جمهور در تلاش هستيم كه ساختارها و خدمات اداري در استان را به سمت الكترونيكي شدن سوق دهيم چرا كه الكترونيكي شدن خدمات، موجب كاهش هزينه‌ها، صرفه جويي در وقت، كاهش مفسده و همچنين ارتقاي سطح كيفي خدمات‌رساني مي‌شود.

استاندار آذربايجان غربي با بيان اينكه نظام اداري، ‌زيربناي توسعه كشور است نيز خاطرنشان كرد: براي ايجاد انسجام در ساختارها و تصميم گيري‌ها و همچنين انجام اقدامات زيربنايي در سيستم اداري، بايد تصميمات اساسي گرفته شود؛ در غيراينصورت نظام اداري بعنوان زيربناي توسعه هيچگاه جاي خود را پيدا نخواهد كرد.

نتايج ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان اعلام مي‌شود

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار آذربايجان غربي تاكيد كرد: نظام اداري بايد بعنوان محرك توسعه، نقش آفريني كند نه اينكه خود مانعي براي توسعه باشد.

نادر صفرزاده در این جلسه با تاكيد بر ضرورت اجراي مجدانه برنامه هاي اصلاح نظام اداري در استان گفت: نظام اداري بايد بعنوان محرك توسعه، نقش آفريني كند نه اينكه خود مانعي براي توسعه باشد.

دبير شوراي راهبري توسعه مديريت استان با بيان اينكه موضوع اصلاح نظام اداري از 25 سال گذشته در كشور مطرح بوده است، افزود: علي رغم تمامي اقدامات و برنامه ها، متاسفانه بجاي اينكه امروز شاهد چابكي و كاهش تصدي گري دولت باشيم، شاهد حجيم تر و گسترده تر شدن آن هستيم.

صفرزاده در ادامه به اهداف تشكيل شوراي راهبري توسعه مديريت در استان ها اشاره كرد و افزود: بر اساس مصوبه شوراي عالی اداري، شوراي راهبري توسعه مدیریت دستگاه هاي اجرایی و استانی ابلاغ شده است و این شورا مجري سیاستهاي ابلاغی مقام معظم رهبری در نقشه اصلاح نظام اداري خواهد بود.

معاون استاندار اضافه كرد: شوراي راهبري توسعه مديريت استان همچنين داراي پنج كميته تخصصي در حوزه هاي ساختار و فناوری های مدیریتی، توسعه دولت الکترونیک، سرمایه انسانی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مدیریت عملکرد خواهد بود كه به زودي اين كميته ها در استان تشكيل و احكام مربوطه نيز به اعضاي آنها ابلاغ خواهد شد.

صفرزاده خاطرنشان كرد: اميدواريم با شروع بكار اين شورا در كنار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و حركت به سمت مديريت بهينه منابع در اختيار دستگاههاي اجرايي استان، بتوانيم بخشي از دغدغه‌هاي رهبر معظم انقلاب، رياست محترم جمهور و استاندار محترم را در استان پاسخ دهيم و شاهد ارتقاي خدمات رساني به مردم باشيم.

توجه به اصل جانشين پروري در نظام اداري از ديگر مواردي بود كه معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار به آن اشاره كرد و گفت: بايد نسل جوان را براي اداره امور كشور آماده سازيم كه در همين راستا آموزش، مراقبت و راهبري تمامي نيروهاي جديدالاستخدام در استان را در دستور كار قرار داده‌ايم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود از اعلام نتايج ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان در آخرين جلسه شوراي اداري استان در سال 93 خبر داد و افزود: در سال جديد نيز بصورت مجدانه براي تحقق منويات و رهنمون‌هاي مقام معظم رهبري و همچنين سياست هاي دولت تدبير و اميد در استان تلاش خواهيم نمود.