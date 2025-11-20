پارسا: ۸۰ درصد درآمد عمومی کشور از ابتدای سال تحقق یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیدعلی پارسا پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان با اشاره به روند درآمدی کشور اظهار کرد: هر ماه بهطور میانگین با ۲۰ درصد عقبماندگی نسبت به اهداف تعیینشده مواجه بودهایم، که این موضوع ضرورت اصلاح ساختار مدیریت و برنامهریزی را دوچندان میکند.
وی بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه را ناظر بر اصلاح نظام حکمرانی اداری دانست و گفت: رئیسجمهور بهدنبال تمرکززدایی و تفکیک وظایف ملی و استانی برای افزایش کارآمدی نظام اداری است.
پارسا تأکید کرد: مدیریت در کشور باید نتیجهمحور شود و ارزیابیها باید بر اساس دستاوردها و نتایج واقعی صورت گیرد، نه صرف اجرای فعالیتها.
رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: در نظام نوین درآمد و هزینه استانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار از محورهای اصلی است تا انگیزه و عملکرد استانها در چارچوب قوانین تقویت شود.
وی چهار پرسش بنیادی در فرآیند برنامهریزی را «کجا هستیم؟»، «کجا باید باشیم؟»، «به کجا میرسیم؟» و «چگونه باید به نقطه مطلوب برسیم؟» عنوان کرد و افزود: اهداف باید کمّی، واقعبینانه و قابل تحقق باشند و همه عناصر ذینفع در فرایند برنامهریزی لحاظ شوند.
