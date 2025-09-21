به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکری پیش از ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از بیست و هشتمین جشنواره شهید رجایی با اشاره به بسته اقدامات کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی اظهار کرد: این بسته شامل پنج اقدام مهم است که مسئولیت اجرای آن در استان‌ها بر عهده استانداری‌ها قرار دارد.

وی افزود: بازنگری در تخصیص فضاهای اداری، فرهنگ‌سازی و آموزش برای مدیریت مصرف و حرکت به سمت هوشمندسازی و ممیزی انرژی ساختمان‌ها از جمله این اقدامات است.

رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه، اجرای بسته‌های اصلاحی و استانداردسازی خدمات، ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های اداره دولت است که در قالب اقدامات مشخص به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، استانداردسازی خدمات دولتی در دستور کار قرار گرفته تا هزینه تمام‌شده خدمات مشخص و قابل محاسبه شود و نظام پرداخت نیز به عملکرد واقعی کارکنان نزدیک‌تر شود.

رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: دستورالعمل اجرایی این برنامه چهاردهم بهمن‌ماه سال گذشته با امضای دکتر رفیع‌زاده در قالب پنج پیوست ابلاغ شده و هم‌اکنون در استان‌ها در حال اجرا است.

وی گفت: تاکنون برنامه عملیاتی ۲۰ دستگاه اجرایی تدوین و ابلاغ شده و نسخه استانی آن نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها قرار گرفته است.

ذاکری نقش شورای راهبری تحول اداری در استان‌ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: این شورا به عنوان نهاد ناظر و پیگیر، وظیفه دارد اجرای برنامه‌ها، پایش عملکرد و نظارت بر کاهش هزینه‌ها را دنبال کند.

وی تصریح کرد: نتایج این برنامه‌ها در جشنواره شهید رجایی ارزیابی خواهد شد و عمده شاخص‌های عمومی ارزیابی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز مبتنی بر خروجی‌های برنامه اصلاح نظام اداری خواهد بود.