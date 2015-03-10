سینمای ایران از قهرمانان زیادی غفلت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی غفاری با حضور در برنامه «پنجره» شبکه افق اظهار کرد: به شخصه از جمله طرفداران وجود قهرمان در سینما هستم؛ قهرمان در واقع عنصری است که عامل موفقیت در جذب مخاطب به شمار می‌رود. منتها قهرمان دارای دو شکل است، نخست افسانه‌ای و دست نایافتنی که زاییده ذهن کارگردان یا نویسنده است که ‌هالیوود پرچمدار این نوع قهرمان سازی است و نوع دیگر برآمده از جامعه واقعی که الگو و گمشده مخاطبان سینما هستند.

وی افزود: قهرمانان زیادی داریم که از آنها غفلت کرده‌ و حق مطلب را در موردشان ادا نکرده‌ایم. فیلم سینمایی «گذرگاه» از جمله آثاری است که حس میهن پرستی، آزادگی و سلحشوری را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کرد و تماشاگران سینما را ترغیب می‌کرد که زمان نشستن و سکوت نیست. این فیلم را می‌توان جزو آن دسته آثاری به شمار آورد که تا حدی قهرمان پرور هستند.

این کارگردان سینمای ایران با بیان اینکه فیلم سینمایی «تاپ گان» یکی از معروف‌ترین آثار‌ هالیوودی به شمار می‌رود و دارای اهداف خاصی است، گفت: این فیلم بر اساس نیاز نیروی هوایی آمریکا به جذب نیرو ساخته شد زیرا در آن زمان نیازمند این کار بودند و به همین دلیل امکانات ارتش و تمام دولت پشت ساخت این فیلم قرار گرفت و تماشاگران زیادی را هم جذب کرد، باجه‌هایی در بیرون سینماهای نمایش دهنده «تاپ گان» به منظور ثبت نام جوانان برای ورود به ارتش و نیروی هوایی در نظر گرفته شده بود زیرا فیلم این تاثیر را بر مخاطبان می‌گذاشت.

وی ادامه داد: شخصیت‌های فوق العاده‌ای در فرهنگ ما وجود دارند که می‌توانند به قهرمان در سینما تبدیل شوند ولی از آنها غفلت کرده‌ایم؛ در این زمینه دچار خمودگی، افسردگی و خستگی شده‌ایم و تکلیف سینمای ما روشن نیست. در حالی که سینمای قهرمان پرور می‌توانست ادامه یابد و در سبد تولیدات فرهنگی ما جایگاه خوبی داشته باشد؛ امروز با توجه به تهدیدات مختلفی که وجود دارد اگر خدای نکرده جنگی رخ دهد چه فیلمی‌ را می‌خواهیم نمایش دهیم تا با دیدن آن، جوان ایرانی ترغیب شود که به جبهه برود؟

غفاری با اشاره به اینکه در حال حاضر گرفتار سینمای بی خاصیتی شده‌ایم که نیازمند فکری جدی است، خاطرنشان کرد: قهرمان حلقه مفقوده سینمای ایران است و مخاطبان نمی‌دانند با چه کسی در فیلم باید همذات پنداری کنند و رویاهای خود را در قالب کدام شخصیت جستجو کنند.

کارگردان فیلم سینمایی «استرداد» عنوان کرد: قهرمانی که برگرفته از واقعیت‌ها باشد در ایران کم نیست؛ جهان پهلوان تختی و تعداد زیادی سردار و سرلشکر بسیجی، سپاهی و ارتشی نظیر شهید همت‌ها و شهید باکری‌ها وجود دارند که می‌توانند قهرمان واقعی ملت ایران باشند و در فیلم‌ها معرفی شوند.

وی گفت: این بی انصافی است که بگوییم در طول ۳۶ سال گذشته سینمایی داشته‌ایم که قهرمان در آن وجود نداشته ولی حقیقت آن است که تعداد آنها جوابگوی عطش مخاطبان نبوده است؛ بحث بر سر این است که قهرمان پروری باید حمایت می‌شده ولی مدیران ما به تدریج ذائقه فیلمساز و مخاطب را به وسیله سفارش‌ها و دخالت‌های خود تغییر دادند و سینمای ما به سمتی رفت که پز روشن فکری می‌داد و در واقع از سینمای روسیه به سمت سینمای فرانسه پیش رفت.

غفاری با بیان اینکه در طول این سال‌ها فیلم‌های حادثه‌ای هم تولید شد که با فروش بالایی روبرو شدند، تصریح کرد: با این حال باید بدانیم سینمای قهرمان پرور الزاما آن نیست که شخصیتی مانند رمبو در آن ظهور کند، فیلمی‌ مانند «نیاز» به نظر من دارای قهرمان بوده و درسی که به مخاطب می‌دهد به یاد ماندنی است.

این کارگردان سینمای ایران بیان کرد: تعریف قهرمان نیازمند برنامه‌ای مفصل است ولی اکنون می‌خواهیم بگوییم انسان از نظر فطری به دنبال یک الگوست و حس برتری جویی دارد، قهرمان از منظر برخی مخاطبان ممکن است یک دانشمند، رزمنده، جنجگو و حتی سیاست مدار باشد در حالیکه ما در برخی شاخه‌ها اصلا هیچ کار قابل ارائه ای نداریم.

وی با اشاره به اینکه در جشنواره فجر هر ساله جایزه ای برای تشویق فیلمسازان با عنوان «نگاه ملی» وجود داشته و امسال همین جایزه هم فراموش شد افزود: شاید فیلمی‌ در حد شایستگی برای دریافت این سیمرغ وجود نداشته و این فاجعه است که در تولیدات سینمایی یک سال، حتی یک فیلم هم این شایستگی را کسب نکند.

غفاری گفت: سینمای غرب یا مشخصا ‌هالیوود برای تمام مقاطع سنی قهرمانانی را طراحی کرده و این امر نشان می‌دهد پشت هر یک از اینها اتاق فکری وجود دارد که شخصیت‌هایی همچون هری پاتر ظهور می‌کنند، اینها همه نیازمند پشتیبانی اساسی هستند و در مورد دیگر شخصیت‌ها مانند سوپرمن، جیمزباند و ... نیز تنها یک فیلمساز همه کارها را انجام نمی‌دهد ولی در ایران این اتاق فکر وجود ندارد و اگر هم هست، فیملسازان خود همه زحمات را می‌کشند و کار را پیش می‌برند.

کارگردان سینمای ایران با بیان اینکه در حال حاضر قهرمانان زن در ایران فراوان هستند که از آن میان می‌توان به مادران شهدا اشاره کرد، عنوان کرد: سوال اینجاست که امروز اگر یکی از فیلمسازان ما بخواهد یکی از این زنان را به تصویر بکشد چه پشتیبانی از آنها صورت خواهد گرفت؟

وی اضافه کرد: لازم است جریانی به راه بیفتد و پشتوانه استراتژیک ما در سینما تقویت شود؛ امروز حتی پشتیبانی گذشته در سینمای ایران هم وجود ندارد و فیلمسازان از برخی پروژه‌ها پشیمان می‌شوند، همه می‌گویند دوست داریم حمایت کنیم ولی امکان آن را نداریم، فیلم‌های بی خاصیتی هم که حمایت می‌شوند به دلیل اینکه در لحظه رخ داده‌اند و سیاست‌های لحظه‌ای از آنها پشتیبانی می‌کند هیچ اثرگذاری خاصی بر جامعه ندارند.

غفاری سیاست مدارانه برخورد کردن با مقوله هنر و سینما را عاملی برای شبیه شدن همه فیلم‌ها به یکدیگر دانست و گفت: امسال ۹۰ درصد فیلم‌های جشنواره فجر از نظر لحن روایی، ساختار و موضوع شباهت زیادی به یکدیگر داشتند البته صد در صد مشکلات بر عهده مسئولان نیست ولی آنها تاثیرگذاری زیادی دارند.

کارگردان فیلم «استرداد» افزود: امروز باید دید جامعه و نسل جوان به چه موضوعاتی نیاز دارند؛ چنانچه فروش فیلم‌های دهه اول انقلاب را با امروز مقایسه کنیم در می‌یابیم شور و نشاطی در گذشته وجود داشت که امروز دیده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در کشوری مانند هند به عینه دیدم که برخی افراد گدایی می‌کردند تا پولی به دست بیاورند و به سینما بروند تا قهرمانی را ببینند که کارهایی می‌کند که خودشان نتوانستند انجام دهند؛ ما در سینمای خود از قهرمان غافل شدیم و کارهای نکرده زیادی داریم.

