اعزام واحد نظامی آمریکا به منطقه بالتیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، از هفته آینده حدود سه هزار نیرو از تیپ سوم پیاده نظام رزمی وارد منطقه بالتیک می شوند تا طی یک دوره ۹۰ روزه در ماموریت های آموزشی با همپیمانان ناتو در کشورهایی چون استونی، لتونی و لیتوانی شرکت نمایند.

به گفته سخنگوی پنتاگون استیو ورن این چرخش نیروها بخشی از عملیات موسوم به «عزم آتلانتیک» و در راستای عمل به تعهدات آمریکا در قبال همپیمانان ناتو و در مواجه با تهاجم احتمالی روسیه است.

در این راستا حدود ۷۵۰ دستگاه تانک زرهی، خودروی زرهی و دیگر تجهیزات نظامی در روز دوشنبه وارد کشور لتونی شد. این اقدام در راستای بخشی از ماموریت نظامی آمریکا مبنی بر اطمینان بخشیدن به همپیمانان ناتو است که از ادامه بحران اوکراین و موضع گیری های روسیه نگران هستند.

لازم به ذکر است که به گفته مقامات نظامی آمریکا قرار است که امسال تجهیزات لازم برای تامین نیاز یک لشکر رزمی کامل در اروپا در اقدامی از پیش تعیین شده و به صورت یک جا ارسال شود تا به این ترتیب نیروهایی که به صورت چرخشی وارد منطقه می شوند دیگر مجبور به حمل و نقل تجهیزات نظامی خود نباشند. اما، هنوز مشخص نیست که این تجهیزات چه زمان به صورت دائم در اروپا مستقر خواهند شد.