استقرار تسلیحات سنگین آمریکا در لیتوانی در نزدیکی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لیتوانی آمادگی های لازم برای میزبانی سلاح های سنگین آمریکا در کشورش را اعلام کرد.

«جوزاس اولکاس» وزير دفاع ليتواني امروز در مصاحبه ای به خبرگزاری رویترز در این خصوص گفت: ما در جریان آماده سازی زیرساخت های نظامی خود برای استقرار تسلیحات سنگین نظامی آمریکا هستیم و این آمادگی تقریباً به اتمام رسیده است.

اولکاس در ادامه افزود: در حال مذاکره با متحدان آمریکایی خود هستیم تا تجهیزات نظامی مذکور را در پایگاه های دائمی در این کشور مستقر نماییم تا از این طریق بتوانیم امنیت خود و حمایت از نیروهای نظامی مستقر را افزایش دهیم.

این اولین بار از زمان جنگ سرد است که واشنگتن به اعضاء جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که زمانی بخشی از شوروی یا بلوک شرق بودند تسلیحات سنگین برای استقرار دائمی می‌فرستد.

در سال ۲۰۰۴ و به دنبال پیوستن کشورهای حوزه بالتیک به ناتو، آمریکا از استقرار تسلیحات و نیروها در این منطقه درقبال همکاری با روسیه خودداری کرده بود. لذا این حرکت جدید نشانه ای از تغییر سیاست های آمریکا در این خصوص می باشد.