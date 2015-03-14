کیش گرانترین مقصد گردشگری/ هزینه یک شب اقامت ۲ میلیون و نیم

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله جزیره کیش شاهد فراز و نشیب های فراوانی برای علاقمندان، مشتاقان و دوستدارنش برای سفر به این جزیره زیبا است. نرخ های بالای هتل که امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته برای یک شب اقامت در بعضی از هتل ها از مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته و کمترین نرخ نیز در هتل های سه و چهار ستاره برای یک شب اقامت در سویت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان توسط آژانس های مسافرتی در تهران از متقاضیان سفر به کیش دریافت می شود.

اگر چه اکثریت هتل ها در جزیره بصورت گارانتی به مدت یکسال در اختیار آژانس ها قرار می گیرد اما در این میان مالکان هتل می گویند نرخ یک سال گارانتی ما به آژانسهای مسافرتی برای اقامت یک شب زیر ۳۰۰ و ۲۰۰ هزار تومان است و نکته قابل توجه اینکه امسال برای کودک زیر یکسال مبلغ ۵۰ هزار تومان نیز دریافت می کنند که در جزیره کیش بی سابقه بوده است.

سید مهدی ذکایی رییس جامعه دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کیش در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح مشکلات، موانع و مسایل افزایش قیمت ها در سفر به جزیره کیش گفت: در حال حاضر قیمت مصوب در کلیه آژانس های فروش بلیط خدمات هوایی ۲۲۳ هزار تومان برای یک مسیر یک طرفه است که در زمان رکود این قیمت حتی به زیر ۷۰ تا ۶۰ هزار تومان نیز کاهش پیدا می کند.

گرانی در کیش بیداد می کند

ذکایی با بیان اینکه گردشگران مانند خون در رگ های هر منطقه گردشگری به ویژه جزیره کیش جاری هستند، بیان داشت: این خون نباید با گرانی و افزایش قیمت ها، برخوردهای ناشایست و عدم خدمات مناسب و مطلوب مسموم بشود، زیرا کیش بدون گردشگر هیچ است.

وی افزود: امروز جزیره کیش با امنیت و آرامش مثال زدنی اش، آب وهوایی فرح بخش در طول هشت ماه از سال، طبیعتی بکر و جذاب و آثار تاریخی و سواحل خیره کننده اش علاقمندان و مشتاقان زیادی را در طول سال به سوی خود جذب می کند و ما باید فرش قرمز برای آنها پهن کنیم تا با خاطراتی خوش و به یاد ماندنی جزیره را ترک کنند.

عبدالرضا شریفیان، فعال گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید ما در سال بیش از شش ماه ضرر و زیان کاهش مسافر را در جزیره کیش می دهیم. اگر ایام خاص و تعطیلات نوروز و فصل زمستان نباشد که کیش با افزایش مسافر و گردشگر روبرو می شود قطعا ما ورشکسته خواهیم شد.

نظارتی بر قیمتها و خدمات وجود ندارد

حرف همه آژانس داران در تهران و مراکز استانها در صحبت های یک آژانس دار مسافرت هوایی خلاصه می شود ما باید در ایام خاص و تعطیلات نوروز بلیط و قیمت هتل را افزایش دهیم تا بتوانیم سرپا بایستادیم و این در کل مناطق گردشگری کشورمان نهادینه شده است. از سوی دیگر کوچکترین کار کارشناسی، کنترل و نظارتی هم به ویژه در جزیره کیش به هیچ وجه وجود ندارد حتی در مورد آپارتمان های شخصی که با نرخ هتل های کیش رقابت می کنند و بین ۳۰تا ۴۰ درصد نرخ خود را کاهش می دهند.

قیمت یک ساندویچ به ۲۰ هزار تومان می رسد

نکته قابل توجه دیگری که در بحث سفر به جزیره کیش وجود دارد، افزایش نرخ مراکز تفریحی، رستوران ها، فست فودها و سوپرمارکتها در کنار کرایه اقامت در هتل ها، آپارتمان های شبانه روزی است. گاهی قیمت یک ساندویچ به ۲۰ هزار تومان می رسد. یک وعده غذا در رستوران های با موزیک بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و در رستوران های بدون موزیک ۳۵ تا ۵۰ هزار تومان افزایش پیدا می کند.

یکی از عوامل گرانی و افزایش قیمت ها در جزیره کیش اجاره بهای سنگین است که هر سال گاه تا دو برابر توسط مالکان که اکثریت در تهران و خارج از کشور زندگی می کنند افزایش پیدا می کند

ابراهیم باورصاد از کارشناسان با سابقه گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: یکی از عوامل گرانی و افزایش قیمت ها در جزیره کیش اجاره بهاء سنگین است که هر سال گاه تا دو برابر توسط مالکان که اکثریت در تهران و خارج از کشور زندگی می کنند افزایش پیدا می کند. دوم هزینه های کمرشکن آب و برق و سوم بلیط رفت و برگشت هواپیما و شناورها است.

وی عنوان کرد: این سه عامل از آنجائیکه هیچگونه کنترل و نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد قطعا امواج آن به طرف گردشگران و مسافران نیز می رسد که این دوستداران و مشتاقان هموطنان از داخل و خارج از کشور به ویژه در ایام تعطیلات نوروز برای سفر به کیش را دشوار و نقره داغ می کند.

وی افزود: امروز حتی کودکان ما به کیش علاقه خاصی پیدا کردند حال توجه داشته باشید که خیلی از هموطنان به دلیل شرایط سخت مالی در ایام تعطیلات نوروز و حتی در تابستان هم نمی توانند به این جزیره سفر کنند از شعارهای سفر ارزان قیمت به کیش نیز امسال خبری نیست.

طبق آخرین خبرها از نرخ تورهای سفر به جزیره کیش هتل های لوکس و پنج ستاره برای اقامت در هفته اول سویت هر شب دومیلیون و ۸۰۰ هزارتومان و اتاق های دو و سه تخته با ۳۰ درصد افزایش بفروش رسیده است. در حالی که در هفته دوم اسفند ماه همین اتاقها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش در اختیار مسافران قرار گرفته است.

هتل های دو، سه و چهار ستاره نیز از هر شب ۵۵۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان توسط آژانس های مسافرت هوایی بفروش رفته است که این قیمت ها همراه با بلیط رفت و برگشت و یک وعده صبحانه است.

آپارتمان های شخصی نیز از هر شب اقامت ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شروع شده است که البته بعضی از آپارتمان های مجلل و لوکس نیز هر شب اقامت آنها به ۲ میلیون تا سه میلون تومان نیز نرخ گذاری می شود.

جا دارد مسئولان و دست اندر کاران با اندیشه وتدابیر سازنده به این وضعیت آشفته و از هم گسیخته نرخ ها در ایام خاص و تعطیلات نوروز در زمستان وبهار پایان بدهند تا ما شاهد شکوفاهی، رونق و رشد و توسعه اقتصادی در کل ایام سال در جزیره زیبای کیش باشیم.