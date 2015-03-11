مجوز استخدام ۵۰ نفر در بیمارستان آشخانه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گلمکانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری، با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در شهرستان های مختلف این استان، اظهار کرد: راه اندازی کلینیک ویژه امام رضا(ع) در بجنورد و بیمارستان ۳۲ تختخوابی پورسینا در آشخانه از جمله این اقدامات بود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شمار ویزیت های سرپایی کلینیک امام رضا(ع) ماهانه به بیش از ۱۰ هزار ویزیت رسیده که با دریافت هزینه تنها سه هزار تومان از هر بیمار انجام می شود.

گلمکانی راه اندازی بیمارستان آشخانه بعد از گذشت هشت سال از آغاز ساخت این مرکز درمانی را اقدامی مهم در راستای بهبود خدمات بهداشتی و درمانی به مردم شهرستان مانه و سملقان و مسافران عبوری از این شهرستان دانست و افزود: این بیمارستان فعلا با استفاده از نیروهای موجود دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرده اما برای سال آینده مجوز جذب ۵۰ نفر کادر درمانی و خدماتی برای این بیمارستان از سازمان مدیریت دریافت شده و آزمون استخدامی به این منظور برگزار می شود.

وی یکی دیگر از اقدامات انجام شده در سال جاری را تجهیز و افزایش شمار تخت های بیمارستان بنت الهدی بجنورد اعلام کرد و گفت: اگر چه ساختمان این بیمارستان قدیمی است اما تلاش شده تا با بهبود امکانات آن، خدمات دهی به بیماران از نظر کمی و کیفی ارتقا یابد.

گلمکانی اظهار داشت: در سال جاری در مجموع بیش از ۲.۵ میلیارد تومان تجهیزات بیمارستانی و درمانی به بیمارستان های دانشگاهی استان تزریق شد.

به گفته وی همچنین امسال برای نخستین بار تمامی مسائل مربوط به سیستم پرداخت کادر درمانی مرتفع شده و در پایان سال ۹۳ هیچ گونه بدهی پرسنلی وجود ندارد.

گلمکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج اجرای طرح تحول سلامت در استان و کشور، افزود: بر اساس بررسی های انجام شده رضایت مندی مردم از اجرای این طرح چشمگیر بوده است.

وی اضافه کرد: در این طرح پرداخت هزینه درمانی از جیب مردم نیز کاهش زیادی داشته و در عین حال کیفیت خدمات درمانی نیز ارتقا مناسبی یافته است.

گلمکانی کاهش آمار سزارین در بیمارستان های دانشگاهی را یکی دیگر از نتایج مثبت اجرای طرح نظام سلامت برشمرد و افزود: پیش از اجرای این طرح آمار زایمان های انجام شده به صورت سزارین در بیمارستان های دولتی خراسان شمالی ۳۶ درصد بود که این میزان اکنون با کاهش ۹ درصدی به ۲۷ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: البته این آمار در بیمارستان های غیردانشگاهی خراسان شمالی متفاوت است به گونه ای که پیش از اجرای طرح تحول سلامت میزان سزارین در این بیمارستان ها ۴۵ درصد بود و اکنون با کاهشی یک درصدی به ۴۴ درصد رسیده است.

گلمکانی اظهار داشت: به طور کلی در زمینه اجرای طرح تحول سلامت در سال جاری تاکنون حدود ۲۲ میلیارد تومان تنها در حوزه سلامت در استان هزینه شده است که ۷۰ الی ۸۰ درصد این اعتبار با کاهش هزینه های درمان در واقع مستقیما به جیب مردم رفته است.