۵۲ پزشک متخصص در خراسان شمالی جذب شدند/ کمبود روانپزشک اطفال

ابراهیم گلمکانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رشتههای تخصصی پزشکی از جمله رشته های متخصص و فوق متخصص روانپزشک اطفال در سالهای اخیر گسترس یافته و هم اکنون نیز سه متخصص و فوق متخصص روانپزشک اطفال در مشهد حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه خراسان شمالی متخصص و فوق تخصص روانپزشک اطفال ندارد، افزود: با پیگیریهای انجام شده در آیندهای نزدیک از روانپزشک اطفال در استان بهرهمند خواهیم شد.
گلمکانی اظهار کرد: طبق تصمیمات وزارت بهداشت روانپزشکان به ویژه متخصص و فوق متخصص روانپزشک اطفال براساس شاخصهای پراکندگی، جمعیت، تعداد بیماران در مناطق مورد نیاز جذب میشوند.
وی افزود: امسال اولین سالی است که تعهد متخصصان از تعهد خاص به تعهد عام تغییر مییابد که در این راستا دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تلاش دارد تا در سال جاری فوق تخصص روانپزشک اطفال را برای این استان جذب کند.
گلمکانی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان در اکثر رشتههای تخصصی داخلی تقاضای جذب متخصص داده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: طی سال ۹۳، ۳۲ پزشک متخصص و در سال گذشته نیز ۵۲ متخصص در این استان جذب شد که رشد خوبی را در این زمینه شاهد بوده ایم.
وی اظهار امیدواری کرد که امسال نیز با پیگیریهای انجام شده تعداد جذب متخصصان در استان افزایش یافته و مشکلات موجود برطرف شود.
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