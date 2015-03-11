دادگاه ایتالیا برلوسکنی را از اتهام فساد اخلاقی تبرئه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «سیلویو برلوسکنی» که در سال ۲۰۱۳ میلادی متهم به فساد اخلاقی و ازتباط با گروه «بونگا بونگا» شده بود امروز چهارشنبه از اتهام پرداخت پول برای برقراری ارتباط نامشروع تبرئه شد.

برلوسکنی در سال ۲۰۱۳ میلادی زمانیکه نخست وزیر ایتالیا بود با اتهامات مختلفی از جمله فساد مالی و اخلاقی مواجه شد.

اتهام فساد اخلاقی مربوط به اقدام برلوسکنی در ترتیب دادن میهمانی ها و ضیافت های گران قیمت و استفاده از زنان و دختران جوان برای برقراری ارتباط نامشروع در این میهمانی ها بود.

مهمترین پرونده برلوسکنی در این رابطه مربوط به دختری مراکشی تبار به نام «کریمه المحروق» بود. برلوسکنی متهم بود که پیش از رسیدن این دختر به سن قانونی با پرداخت پول به وی با او ارتباط نامشروع داشته است.

در آن زمان برلوسکنی با رد این اتهام عنوان داشت که برای نجات این دختر از بیکاری و با گمان اینکه وی نوه «حسنی مبارک» دیکتاتور مخلوع مصر، بوده اقدام به پرداخت پول به وی کرده است.

برلوسکنی در حال حاضر ۷۸ سال داشته و سابقه سه بار نخست وزیری ایتالیا را دارد از همین رو تبرئه وی از فساد اخلاقی امکان بازگشت او به عرصه سیاست را قوت بخشیده به نحوی که فرانس ۲۴ این تبرئه را عاملی تهدید آمیز برای «ماتئو رنزی» نخست وزیری فعلی ایتالیا خوانده است.