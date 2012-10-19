میهمانی های من "پاک" برگزار می شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دادگاه امروز شهر رم برای رسیدگی به اتهام پرداخت پول از سوی "سیلویو برلوسکنی" به یک دختر مغربی به نام کریمه معروف به روبی برای برقراری رابطه نامشروع، پیش از رسیدن وی به سن قانونی برگزار شده بود.

در ایتالیا داشتن رابطه نامشروع پیش از رسیدن به سن قانونی ممنوع بوده و پرداخت پول برای این کار جرم محسوب می شود.

نخست وزیر سابق ایتالیا در دفاع از خود ادعا کرده که میهمانی های وی در ویلای شخصیش در خارج از شهر میلان، کاملا پاک بوده و در این میهمانی ها هیچگونه عمل ضد اخلاقی انجام نشده است.

برلوسکنی در ادامه افزود : اعضای دولت در این میهمانی ها حضور داشتند و حتی فرزندان من نیز برای خوشامد گویی به میهمانان به داخل ویلا می آمدند.

به نوشته رویترز، هر چند برلوسکنی امروز در دادگاه رم اتهامات خود را رد کرده، اما میهمانی های "بونگا بونگا"ی وی در سراسر جهان معروف هستند. میهمانان اصلی برلوسکنی در این جشنها، دختران و زنان زیبا بودند.

برلوسکنی در حالی داشتن رابطه نامشروع با روبی را رد کرده که پیشتر به پرداخت پول به این دختر مغربی اعتراف کرده، اما گفته بود که این پول را برای کمک و جهت خارج کردن این دختر از فقر به وی داده و نه برای برقراری رابطه نامشروع.

از سوی دیگر پلیس ایتالیا نیز اعلام کرده که مدارکی در رابطه با ارتباط نامشروع نخست وزیر سابق ایتالیا با این دختر مغربی به دست آورده است.