سند توسعه منابع طبیعی استان قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سند توسعه منابع طبیعی استان قزوین چهارشنبه شب با حضور امام جمعه استان، نمایندگان مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران کل دستگاه های استان، کارشناسان و همیاران منابع طبیعی در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین رونمایی شد.

حجت الاسلام عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان قزوین در این مراسم اظهارداشت: شاکله قرآن با طبیعت پیوند وگره خورد و اگر کسی طبیعت را خوب نشناسد نمی تواند به درک عمق مفاهیم قرآن دست پیدا کند.

وی افزود: کشاورزان به جهت قرابت و ارتباط مستقیمی که با زراعت و باغبانی دارند و زبان گیاهان و درختان را می فهمندبهتر می توانند با قرآن و مفاهیم آن پیوند برقرار کنند.

وی بر لزوم اهمیت امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی از لحاظ کمی و کیفی برای رسیدن به رشد و توسعه بیشتر استان تاکید کرد.

نماینده مردم قزوین، البرز آبیک در مجلس شورای اسلامی هم در این آئین گرامیداشت، گفت: منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی هر كشور محسوب می شود که به همه و خصوصا نسل های آینده تعلق دارد بنابراین باید از آنها حفاظت شود.

حجت الاسلام حسینی بر حفاظت از باغستان های سنتی و دشت حاصلخیز قزوین، بهینه سازی مصرف آب و جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در حاشیه اطراف شهر قزوین تاکید کرد.

وی انجام امور تبلیغاتی را برای تشویق و ترغیب کشاورزان و همچنین مردم برای حفاظت از منابع طبیعی و نگهداری از دشت قزوین لازم و ضروری خواند.

دیگر نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: چالش های جدی دنیا حول محور زیست محیطی است و رسیدگی این مباحث به شکل حادی دنبال می شود.

داود محمدی با اشاره به اهمیت دشت قزوین تاکید کرد: برای احیای دشت ارزشمند قزوین باید قدم های استوارتری برداشته و با نگاه راهبردی و هدف گذاری بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

وی تصریح کرد: اگر حفاظت از پوشش مراتع و منابع طبیعی انجام نشود با مشکلات و مسایل زیادی در حوزه اکولوژی زیستی روبرو خواهیم شد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین هم گفت: دستگاه قضایی سیاستگذاری خود رابه لحاظ اهمیت موضوع انفال بر این مبنا قرار داده تا بتواند حمایتهای لازم را از دستگاه های مرتبط انجام دهد.

دکتر انصاری افزود: سازماندهی خوبی که در حوزه انفال در سالجاری داشتیم مرهون هم افزایی سازمانی در این حوزه بود.

وی اظهارداشت: در دستگاه قضایی اصلی ترین برنامه، برخورد با تعرضات در بخش های مختلف است اما اگر با نگاه پیشگیرانه حرکت کنیم هرگز تعرض به انفال در حوزه جنگل، آب و زمین پیش نخواهد آمد بنابراین باید قبل از بروز هر گونه تخلف اقدامات پیشگیرانه آن را مد نظر قرار دهیم.

انصاری بر لزوم استفاده از مشارکت و هم افزایی مردم در کنار تدبیر و سیاستگذاری های مسئولان برای رسیدن به هدف تاکید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هم در این آئین گفت: حفظ و صیانت از منابع طبیعی به ارتقای فرهنگ عمومی و جلب مشاركت مردمی بستگی دارد.

علی اکبر اسدالی اضافه کرد:حفاظت از منابع طبیعی باعث كنترل سیلاب، ریزگردها، كاهش تأثیر تغییرات اقلیمی، كنترل رانش ها و لغزش ها، كاهش خشكسالی و حفظ آب و خاک خواهد شد.

وی ایجاد عزم ملی برای احیای منابع طبیعی تجدید شونده، توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب، سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع، ارتقا فرهنگ عمومی و جلب مشاركت مردم، شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک وتلاش برای حفظ و توسعه منابع طبیعی را از سیاست های مورد تایید و تاكید در این بخش عنوان كرد.

اسدالهی بر لزوم فرهنگ سازی اساسی، آشنایی بیشتر مردم و تشویق و ترغیب آنان را برای استفاده درست و صحیح از منابع طبیعی و حفظ و حراست این منابع ضروری دانست.

وی اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب و استفاده از راهکارهای اساسی بتوان شاهد توسعه منابع طبیعی و کاهش تخریب زمین باشیم.

در پایان این مراسم از سند توسعه کمی و کیفی منابع طبیعی استان قزوین رونمایی شد.

همچنین نشان همیار منابع طبیعی به استاندار قزوین و رئیس کل دادکستری اهدا و به همیاران منابع طبیعی استان قزوین هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.