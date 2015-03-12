تصویب سطح مورد انتظار پژوهشی از طلاب خواهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی اکبر حصاری در مراسم افتتاحیه سومین نشست سراسری اساتید داور تحقیقات پایانی حوزههای علمیه خواهران که در مجتمع فرهنگی نرجس خاتون قم برگزار شد، اظهار کرد: تحقیقات پایانی طلاب خواهر که در پایان مقطع تحصیلی عمومی سطح دو ارائه میشود در واقع عصاره توانایی های علمی کسب شده آنها در طول دوره ۵ ساله تحصیلی است.
به گفته این مقام مسئول، شاخص ارزشیابی تحصیلی در امتحانات به دلیل شیوههای معمولا غلطی که برای آمادهسازی جلسه امتحان پیش میگیرند، میتواند ناپایدار تلقی شود.
وی ادامه داد: آنچه طلبه پس از گذشت ۵ سال در آن ممارست میکند و باید از آن دفاع کند، تنها در حافظه کوتاهمدت او جای نمیگیرد و جزو مهارتهای او خواهد شد.
حجتالاسلام حصاری اضافه کرد: در شورای علمی تربیتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران که بالاترین رکن محتوایی حوزههای علمیه خواهران است، مصوب شده که سطح مورد انتظار پژوهشی در مقطع عمومی تتبع، گردآوری و دستهبندی صحیح مطالب است و بیش از این از طلبه انتظار نمیرود.
وی گفت: اگر بخواهیم خروجی مورد اطمینان و پایداری را در مقطع عمومی که گستردهترین دوره آموزشی است، داشته باشیم باید همت عالی خود را صرف بهبود فرآیند کلی تحقیقات پایانی کنیم.
حجتالاسلام حصاری بررسی و تایید اساتید داور نسبت به تحقیقات پایانی را در مسیری که طلبه طی کرده است تا برای رسیدگی به تحقیق پایانی در اختیار استاد داور قرار گیرد بسیار سرنوشتساز دانست.
وی با اشاره به نقش اساتید دوره تحصیلی طلاب در زمینه موضوعیابی و تطبیق موضوع با علائق و قابلیتهای طلبه اضافه کرد: اما اساتید داور از یک سو با مجموعه مدیریت، از یک سو با طلبه و از یک سو با استاد راهنما مواجه هستند.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران خاطرنشان کرد: در بعد محتوایی، اساتید داور در استانداردسازی، تطبیق با توانایی طلاب، تکراری نبودن و نوبودن موضوع، هماهنگی و غنابخشی نقش دارند.
نباید تحقیق پایانی را یک تکلیف درسی تلقی کرد
وی با بیان اینکه نباید تحقیق پایانی را تنها یک تکلیف درسی تلقی کرد، گفت: با توجه به زمانی که صرف میشود تا اثر به نتیجه برسد، آن باید یکی از نیازهای جامعه مخاطب را پاسخ دهد و در این راه باید قابلیتها را ارتقا دهیم.
حجت الاسلام حصاری یکی از مشکلات جدی که موجب اعتراضهای فراوان شده است را تفاوت در روشها دانست و گفت: اگر پافشاری اساتید بر روش اتخاذی خودشان تا انتها باقی بماند، به یک بستر روان برای تحقیقات پایانی نخواهیم رسید.
وی افزود: برای حل این مشکل شیوهنامه تحقیقات پایانی تهیه شده است که البته خالی از اشکال نیست اما برای دستیابی به چارچوبی سازمانی برای تحقیق آماده شده است.
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران اضافه کرد: در کار علمی و پژوهشی در بحث مدیریت نخبگان باید با نگاه علمی ژرف و واقعبینانه، به یک ساز و کار و شیوه داوری، راهنمایی و تدوین به صورت یکدست برسیم تا همه با ادبیات واحد با طلبه مواجه شویم.
سومین نشست سراسری اساتید داور تحقیقات پایانی از چهارشنبه ۲۰ اسفندماه آغاز شده و به مدت دو روز در شهر قم برگزار میشود.
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