تسلیت مدیرکل هنرهای تجسمی برای درگذشت هنرمند نقاش

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ملانوروزی در پیام تسلیتی برای درگذشت محمد مهراف، هنرمند نقاش نوشته است: محمد مهراف از هنرمندان تاثیرگذار و شاخص مشهد بود که سال ها در این شهر نقاشی کرد و نقاشی آموزش داد.

در ادامه پیام ملانوروزی آمده است: محمد مهراف از شاگردان جعفر پتگر بود و آثاری در سبک های گوناگون از جمله امپرسیونیسم و رئالیسم دارد که گاه ساده و صمیمی و گاه پر رمز راز است. زنده یاد مهراف سال ها فعالیت موثری در هنر نقاشی مشهد داشت و نقاشی را به جوانان و شاگردان آموزش داد و نزدیک بیست سال نیز در تهران به فعالیت هنری و بیشتر به آموزش نقاشی پرداخت.

مدیر کل هنرهای تجسمی در ادامه پیام خود نوشته است: بی تردید فعالیت های جدی و موثر مهراف دستاوردهایی را برای هنر نقاشی در شهر مشهد داشت و با آثارش در یادها خواهد ماند.

ملانوروزی در پایان این پیام ضایعه فقدان محمد مهراف را به خانواده آن زنده یاد و جامعه هنری تسلیت گفته است.

محمد مهراف که روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه دار فانی را وداع گفت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) خاکسپاری می شود.