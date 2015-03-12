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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۹

تسلیت مدیرکل هنرهای تجسمی برای درگذشت هنرمند نقاش

تسلیت مدیرکل هنرهای تجسمی برای درگذشت هنرمند نقاش

مدیرکل هنرهای تجسمی و رییس موزه هنرهای معاصر تهران در پیامی درگذشت محمد مهراف هنرمند نقاش را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ملانوروزی در پیام تسلیتی برای درگذشت محمد مهراف، هنرمند نقاش نوشته است: محمد مهراف از هنرمندان تاثیرگذار و شاخص مشهد بود که سال ها در این شهر نقاشی کرد و نقاشی آموزش داد.

در ادامه پیام ملانوروزی آمده است:  محمد مهراف از شاگردان جعفر پتگر بود و آثاری در سبک های گوناگون از جمله امپرسیونیسم و رئالیسم دارد که گاه ساده و صمیمی و گاه پر رمز راز است. زنده یاد مهراف سال ها فعالیت موثری در هنر نقاشی مشهد داشت و نقاشی را به جوانان و شاگردان آموزش داد و نزدیک بیست سال نیز در تهران به فعالیت هنری و بیشتر به آموزش نقاشی پرداخت.

مدیر کل هنرهای تجسمی در ادامه پیام خود نوشته است: بی تردید فعالیت های جدی و موثر مهراف دستاوردهایی را برای هنر نقاشی در شهر مشهد داشت و با آثارش در یادها خواهد ماند.

ملانوروزی در پایان این پیام ضایعه فقدان محمد مهراف را به خانواده آن زنده یاد و جامعه هنری تسلیت گفته است.

محمد مهراف که روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه دار فانی را وداع گفت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) خاکسپاری می شود.

کد مطلب 2516754

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