وجود روحیه شهادت طلبی در جامعه بستر حفظ اسلام است

به گزارش خبرنگار، ماموستا سید احسن حسینی شامگاه چهارشنبه در یادواره ماموستا شهید سید محمد سلمان حسینی اظهار داشت: تا وقتی که روحیه شهادت و ایثار در وجود مردم کردستان و ملت ایران باشد ایران مقتدر و با عزت است و در جهان حرف اول را می ‌زند.

وی افزود: منش شهید ماموستا سید محمد سلمان حسینی بسیار بالا بود و این شهید بزرگوار از خانواده‌ ای متدین و بزرگ بود که خون پیامبر و امام حسین (ع) در رگ‌ های وی جریان داشت.

امام جمعه موقت سنندج بیان کرد: زمانی که این شهید برای کسی دعا می ‌کرد تا مشکلات آن رفع شود بعد از مدت کوتاهی آن مشکل برطرف می ‌شد چرا که از سادات بودند.

ماموستا حسینی یادآور شد: مقام شهید و شهدا در نزد خداوند متعال بسیار رفیع و بلند است و ترویج این فرهنگ در جامعه به خصوص در بین جوانان امری ضروری است.

وی ادامه داد: خداوند خصلت ویژه را برای شهید در نظر گرفته است که در همان لحظه اول که خون شهید برای جلب رضای خدا و دفاع از وطن می ‌ریزد، تمامی گناهانش به فرموده پیامبر گرامی اسلام (ص) بخشوده می ‌شود.

امام جمعه سنندج ادامه داد: امروز دشمن به دنبال ضربه زدن به آرمان های انقلاب است و باید با تمام توان در برابر این توطئه با ایستیم و مانع رسیدن دشمنان به هدفشان شویم.

ماموستا حسینی گفت: باید با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و برگزاری چنین یادواره های بستر را برای آَنایی بیشتر جوانان با شهید و شهدا فراهم کنیم.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نیز در این جلسه گفت: شهدا دارای روح طیبه هستند و شهید اولین کسی است که وارد بهشت می‌ شود و آرزوی بازگشت به دنیا را دارد چرا که به لذت شهادت در راه خدا دست یافته است.

محمد سلیمانی اظهار داشت: حق انسان‌ های بزرگی مانند شهید ماموستا سلمان شهادت است چرا که شهادت مزد مجاهدان فی ‌سبیل ‌الله است و کسانی که برای رضای خدا و در راستای دفاع از دین به شهادت می ‌رسند در واقع مزد خود را دریافت کرده‌ اند.

وی افزود: امروز یادواره شهدا به عنوان یک برنامه فرهنگی اثر گذار در کردستان نهادینه شده ‌و امسال تا کنون ۵۷۰ یادواره شهدا در استان برگزار شده ‌که در راستای زنده نگاه داشتن یاد شهدا صورت می ‌گیرد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان بیان کرد: احترام به جایگاه شهید و شهادت در کردستان پر رنگ است و فضای حاکم بر این استان فضای احترام به شهید و شهادت است.

سلیمانی یادآور شد: ۲۲ اسفند ماه در تقویم رسمی کشور به نام روز بزرگداشت شهید نام گذاری شده که این نشان از اهمیت جایگاه شهید و شهادت در ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: امام راحل (ره) بنیاد شهید را افضل بنیادها می‌ دانست چرا که معتقد بود شهید افضل افراد است و همچنین رهبر معظم انقلاب هم مظهر قدرت ایران را شهدا می ‌دانند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: تجهیزات نظامی قدرت محسوب می‌ شود اما آن توانمندی که به ملت ما عزت بخشیده روحیه شهادت و ایثارگری است که تجهیزات و امکانات نظامی نمی ‌توانند در مقابل آن ایستادگی کنند.