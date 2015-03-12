حمایت دولت از توسعه کانون های فرهنگی هنری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فرهنگی صبح پنج شنبه در همایش سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: مساجد مهم ترین مرکز فرهنگی نظام اسلامی هستند و این مرکز مهم باید در جمهوری اسلامی شاخص و برجسته باشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه کانون های فرهنگی هنری مساجد افزود: باید با تمهیدات لازم به گونه ای طراحی شود که با گسترش کانون های فرهنگی هنری مساجد، فعالیت های فرهنگی هنری مساجد توسعه پیدا کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طبق حکمی که در قانون آمده یک چهارم مساجد باید دارای کانون باشند، در هر برنامه پنج ساله یک چهارم مساجد دارای کانون فرهنگی هنری می شوند که به مرور زمان تمامی مساجد از کانون های فرهنگی هنری مساجد بهره مند شوند.

وی در ادامه از تصویب طرح ساماندهی مساجد خبر داد و عنوان کرد: طرح مدیریت احداث و توسعه مساجد و پیگیری امور نمازخانه های بین راهی در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه این هفته مجلس شورای اسلامی به این مساله پرداخت می شود.

وی افزود: طبق این مصوبه سازمان اوقاف و امور خیریه موظف می شود که از مساجد حمایت کند اما در مسایل داخلی مسجد دخالت نداشته باشد.

فرهنگی ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه علیرغم اینکه موظف به حمایت از فعالیت های مرتبط با امور مساجد است اما حق دخالت در مسائل داخلی مساجد را ندارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این مصوبه امام جماعت مساجد به عنوان رئیس هیات امنای مساجد تعیین می شود و پایگاه مقاومت بسیج، انجمن اسلامی، کانون فرهنگی هنری مساجد و دو نفر مسجدی و نمازگزار در صورت وجود عضو هیأت امنای مساجد می شوند.

وی گفت: طرح حمایت از هزینه های مصرفی مساجد مثل برق، آب و گاز نیز در مجلس شورای اسلامی دائمی شده است.