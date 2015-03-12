واردات کالاهای مشابه تولید داخل بی انصافی در حق تولید کنندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده قبل از ظهر پنج شنبه در حاشیه برگزاری جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منطقه آزاد ارس گفت: سیاست های اجرایی در منطقه آزاد ارس در راستای حمایت از تولید و صنعت بوده و هیچ مشکلی از نظر قاچاق کالا در ارس وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس زمان بندی جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در منطقه آزاد ارس برگزار شد و موارد مربوط به این منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

جبارزاده با بیان اینکه خوشبختانه منطقه آزاد ارس به سمت رونق تولید، صنایع مختلف و کشاورزی معطوف بوده و در مقایسه با سایر مناطق آزاد سمت گیری کمتری به فعالیت های تجاری دارد، افزود: با توجه به اینکه تجارت جزو جدایی ناپذیر فعالیت منطقه آزاد است، تمهیدات لازم برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی اتخاذ شد.

وی با اشاره به کالای همراه مسافر در منطقه آزاد ارس و وجود شایعه هایی مبنی بر وجود قاچاق کالا از این منطقه، گفت: تمهیدات لازم برای بهره مندی مردم بر اساس قانون از کالای همراه مسافر انجام شد و دستگاه های نظارتی حساسیت های لازم را انجام می دهند.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: فلسفه وجودی ما حمایت از تولید داخل و رونق و خودکفایی صنایع می باشد و در این راستا استفاده از کالای ایرانی برای حمایت از تولیدکننده و جلوگیری از وابستگی به واردات کالاهای خارجی با فرهنگ سازی مناسب امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: واردات کالایی که مشابه آن در کشور تولید می شود بی انصافی بوده و ضربه های سنگینی به تولیدکنندگان وارد می کند، در این راستا واردات کالاهای خارجی در صورتی که مشابه داخلی نداشته و یا تولید در اندازه پاسخگویی به نیاز داخل نباشد مشکلی نخواهد داشت.