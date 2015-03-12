خیرین باید سهم بیشتری در حوزه سلامت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی ظهر پنجشنبه در دیدار مسئولان انجمن حمایت از بیماران کلیوی با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با بیان اینکه در حال حاضر روند ورود خیرین به فعالیت های حوزه بهداشت و سلامت مطلوب است افزود: به رغم مشارکت های صورت گرفته در زمینه توسعه بهداشت و سلامت نیازمند افزایش این مشارکت ها هستیم.

وی استان زنجان را جزو استانهای پیشرو در خصوص کمک به بیماران خاص عنوان کرد و ادامه داد: زنجان دارای دو انجمن حمایت از بیماران کلیوی و بیماران سرطانی مهرانه است که با فعالیت های آنها منجر به خدمات رسانی یک هزار و ۳۰۰ بیمار کلیوی و نزدیک به سه هزار بیمار سرطانی شده است.

اسماعیلی افزود: باید توان و ظرفیت مردم به منظور کمک به بیماران خاص تقویت شود و در این زمینه برنامه ریزی مناسب و جامع مورد نیاز است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه دستگاه های متولی به خصوص آموزش و پرورش باید در زمینه آموزش و پیشگیری پیش قدم باشند افزود: عدم توجه به مقوله آموزش در زمینه جلوگیری از بروز بیماریها عامل مهم در زمینه توسعه چالش های موجود در حوزه بهداشت و سلامت است.

اسماعیلی با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به حل همه مشکلات جامعه نیست گفت: درمان بیماران خاص برای دولت ۱۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه در بردارد که این رقم بخش قابل توجهی از بودجه دولت محسوب می شود در صورتی که این افراد از سلامت کامل برخوردار بودند، این میزان هزینه می توانست به جای درمان، صرف اشتغال جوانان و حل مشکلات جامعه شود.



وی ادمه اداد: بودجه سال ۹۴ کشور ۸۴۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که از این میزان اعتبارات هزینه ای از محل درآمد عمومی بخش سلامت شامل آموزش، پژوهش، بهداشت، درمان و بیمه های خدمات درمانی ۲۵۷ هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال محسوب می شود.

