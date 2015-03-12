جشنواره نوجوان سالم در قزوین بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا رحیمی رئیس گروه دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره نوجوان سالم که در سالن کوثر برگزار شد با قرائت پیام معاون تریت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش اظهارداشت: مراقبت از خود در واقع کناره گیری از رفتارهایی است که موجب بروز خطرات برای انسان می شود، مراقبت از خود شیوه های زندگی سالم و دوری از رفتارهای مخاطره آمیزی است که سلامتی ما را تهدید می کند.

وی افزود: باید قادر باشیم که شناخت و آگاهی خود را در مورد رفتارهای پر خطر بالا ببریم، مهارت های خود مراقبتی را در خود تقویت کنیم و آنها را به دیگران انتقال دهیم و این کار فقط با تعلیم و تربیت به دست می آید.

رئیس گروه دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: چهارمین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم فرصتی است تا در کنار هم به تقویت مهارت های خود برای مقابله و جلوگیری از رفتار های پر خطر بپردازیم، جشنواره نوجوان سالم بخشی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش برای توسعه و گسترش نهضت پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتارهای پر خطر است.

رحیمی تصریح کرد: برای کاهش آسیب های اجتماعی و جلوگیری از رفتار های پرخطر، تلاش دست جمعی نیاز است تا اهداف و پیام های آن در سطح خانواده، مدرسه و جامعه به سمع و نظر همگان برسد.

۵۱۱۲ دانش آموز در جشنواره نوجوان سالم شرکت کردند

سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در این مراسم گفت: در سال تحصیلی جاری بالغ بر ۵هزارو ۱۱۲ نفر از دانش آموزان در جشنواره نوجوان سالم شرکت کردند.

وی افزود: هدف از برگزاری جشنواره نوجوان سالم در زمینه های پیامد مصرف مواد مخدر، پیشگیری از آسب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر و اعتیاد است، با برگزاری این جشنواره سعی می شود تا والدین و دانش آموزان در این زمینه اطلاع لازم را کسب کنند که در نتیجه منجر به کاهش رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: امسال جشنواره نوجوان سالم در رشته های فیلم، عکس، مقاله، نقاشی، روزنامه دیواری، نرم افزار چند رسانه ای برگزار شده است.

قاسمی خاطر نشان کرد: از مجموع آثار دریافتی، بالغ بر ۸۰ اثر انتخاب شده اند که به مرحله استانی راه یافتند، همچنین بالغ بر ۵۶ نفر از همکاران و کارشناسان استان در اجرای این طرح همکاری داشتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری با افزایش قابل ملاحظه ای در شرکت کنندگان مواجهه شدیم به طوری که در سال ۹۲-۹۱ بالغ بر ۱۲۴ اثر، در سال ۹۳-۹۲ بالغ بر یک هزارو ۲۳۵ اثر و در سال جاری بالغ بر پنج هزارو ۱۱۲ اثر مورد برسی قرار گرفته است.

وی در ادامه اظهار کرد: در این جشنواره ۱۴ دوره آموزشی برای والدین برگزار شده است، همچنین ۴۲ جلسه آموزشی نیز برای اولیاء تشکیل شده است، در مجموع دو هزارو ۹۴۰ نفر از والدین در این دوره ها و جلسات آموزشی شرکت کرده اند.

این مسئول تصریح کرد: برای اینکه نوجوان سالمی داشته باشیم، باید خانواده و جامعه خوبی داشته باشیم، باید در امور و فعالیت ها، نوجوانان را مشورت دهیم و با آنها صادق باشیم، باید به نوجوانان اعتماد کنیم، این کار موجب شکل گرفتن شخصیت آنها می شود و عزت نفس آنها را بالا می رود.

سالار قاسمی اضافه کرد: باید نوجوانان درک درستی از جامعه، خانواده و آسیب های اجتماعی و نیز رفتار های پر خطر داشته باشند، این کار فقط با تعلیم و تربیت درست محقق می شود، نوجوان سالم فردی است که هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی از سلامت کامل برخوردار باشد.