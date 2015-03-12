فراموشی شورای عالی معلولان /واگذاری ۵۰۰ ویلچر به معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌همت محمودنژاد در مراسم واگذاری ۵۰۰ دستگاه ویلچر به معلولان شهر تهران که روز پنجشنبه در بوستان ولایت برگزار شد، ضمن تشکر از تمام اعضای شورای شهر و مدیریت شهری برای فراهم کردن مراسم واگذاری ویلچر ها به معلولان افزود: در حال حاضر برخی از خانواده ها دارای دو تا چند معلول هستند که با این وجود شرایط سختی را سپری می کنند.

وی از عدم تشکیل شورای عالی معلولان انتقاد کرد و گفت: این شورا ۸ سال است که تشکیل نشده و در این مدت تلاشهای زیادی انجام داده ایم اما نتیجه ای در بر نداشته است.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: بودجه سازمان بهزیستی باید تا پایان سال ۱۰۰ درصد اختصاص داده شود اما متاسفانه اینگونه نشده و همین امر مشکلاتی را برای معلولان ایجاد کرده است.

وی درمورد مناسب سازی اماکن نیز گفت: در حال حاضر هیچ یک از خیابان‌های شهر ما مناسب تردد معلولان نیست و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد به دلیل عدم مناسب سازی زمان استفاده معلولان از ویلچر نو به ۶ ماه کاهش پیدا می کند.

محمود نژاد از پرداخت عیدی به ۲۷۰ هزار نفر از معلولان تحت پوشش خبر داد و گفت: رقم عیدی معادل یک ماه مستمری ۵۰ هزار تومانی این افراد است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان به عنوان حق پرستاری به معلولان ضایعه نخاعی پرداخت می شود و بودجه بهزیستی بدلیل گستردگی جامعه هدف و ارائه خدمات مختلف کافی نیست و باید افزایش پیدا کند.