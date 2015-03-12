به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نشریه خمپاره، نخستین نشریه طنز هنر و ادب پایداری روز جمعه ۲۲ اسفند ماه، ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه در سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار میشود.
این مراسم به همت مرکز علمی فرهنگی شهید آوینی و کانون فرهنگی هنری سوخته چنار و هیئت شهدای گمنام برپا خواهد شد.
نشریه طنز پایداری خمپاره به همت جمعی از فعالان فرهنگی در قزوین منتشر میشود؛ این نشریه از سال ۸۶ منتشر شده است اما به دلیل مشکلات مالی در انتشار آن وقفه ایجاد شد و تاکنون تیراژ این نشریه در مجموع ۲۱۰ هزار نسخه بوده است.
در این نشریه علاوه بر موضوعات دفاع مقدس، به بیداری اسلامی و جهان اسلام نیز پرداخته میشود.
نظر شما