۴۲۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در خراسان جنوبی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی مسئولین کانون های مسجد خراسان جنوبی به مناسبت ۱۸ اسفندماه سالروز تشکیل ستاد عالی کانون های مساجد اظهارکرد: بر ای استفاده بهینه از فضای مجازی در کشور باید برنامه ریزی شود.

وی بیان کرد: شبکه های اجتماعی در کشور تاکنون ۵۰۰ میلیون کاربر را به خود جذب کرده و این در حالی است که تلویزیون با قدمت طولانی خود تنها توانسته ۲۰۰ میلیون مخاطب را در کشور جذب کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: ظرفیت نفوذ شبکه های مجازی در کشور بسیار بالا بوده که می توان با ارتقای سواد رسانه ای و فرهنگ سازی اثرات منفی این شبکه ها را در جامعه کاهش داد.

محبی با انتقاد از اینکه در حال حاضر ازدواج سفید در برخی از شهرهای بزرگ در حال رواج است، تصریح کرد: برای مقابله با این پدیده باید برنامه ریزی شود.

وی گفت: در زمینه فرهنگ سازی و گفتمان سازی دینی کانون های فرهنگی و هنری مساجد ظرفیت بسیار خوبی در جامعه هستند که باید از ظرفیت این کانون ها به نحو احسن استفاده کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید براساس برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد مساجد کشور دارای کانون شوند، گفت: در حال حاضر ما از برنامه عقب هستیم که باید با ظرفیت سازی به این درصد برسیم.

محبی از وجود ۴۲۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در سال جاری ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به حساب این کانون ها واریز شده است.

وی کانون ها فرهنگی مساجد را بهترین مکان برای بهره گیری جوانان برای مقابله با جنگ نرم دانست و گفت: در کشور روزانه ۱۵ میلیون نفر با مساجد در تعامل هستند که این رقم در خراسان جنوبی ۱۵۰ هزار نفر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: کانون های فرهنگی و هنری مساجد ظرفیت خوبی را برای پویایی مساجد بعد از اقامه نماز ایجاد کرده‌اند.