برخورد جدی با قاچاقچیان مکالمه تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی با اشاره به دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره برخورد با قاچاقچیان مکالمه اظهار داشت: مصوبات شماره 190 و 193 کمیسیون مقرراتی را در این باره وضع کرده است.



معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مصوبه شماره 193 که با هدف تعیین سهم شرکت ارتباطات زیرساخت و دارندگان پروانه از درآمد مکالمات بین‌‌الملل صادره و وارده، برای سامان دهی بخش ترافیک بین‌الملل، جلوگیری از ترافیک غیرمجاز صادره به خارج از کشور و وارده به داخل کشور و حمایت از دارندگان پروانه تنظیم شده، دولت اپراتورها را در منافع و درآمدهای حاصله خود از مکالمات بین‌الملل شریک کرده تا آنها در کشف تخلفات کمک کنند.

وی ادامه داد: همچنین در این مصوبه تمامی دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه موظف شده‌اند تا در شناسایی و برخورد با مشترکانی که به صورت غیرمجاز ترافیک بین‌الملل را به داخل کشور وارد می‌کنند با شرکت زیرساخت و رگولاتوری همکاری کنند.



مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: علاوه بر این، مصوبه شماره 190 نیز جرایمی برای این تخلف جرائمی در نظر گرفته است.

خسروی افزود: به نظر می‌رسد با پشتوانه قانونی این دو مصوبه در صورت تداوم برخورد با قاچاقچیان ترافیک بتوانیم این بازار غیرقانونی را سرو سامان دهیم. همان‌گونه که تاکنون نیز برخی شرکت‌های کوچک متخلف شناسایی و با آنها برخورد شده و اثبات تخلف چند شرکت بزرگ نیز در مرحله نهایی شدن است و تا پایان سال جرایم محرز شده ابلاغ خواهد شد.