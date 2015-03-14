مجوز سه رشته دکترا برای دانشگاه زنجان اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که توسعه تحصیلات تکمیلی، جزو اهداف این دانشگاه است افزود: مجوز جذب دانشجو در سه رشته ـ گرایش دکترا برای مهرماه سال ۹۴ در این دانشگاه اخذ شده است.
وی با اشاره به موافقت احداث خانه فرهنگ این دانشگاه از وزارت علوم اخذ شده است ادامه داد: اعتبارات این خانه برای فعالیت تشکلهای فرهنگی دانشجویی در سال ۹۴ تخصیص داده خواهد شد و مراحل راهاندازی آن نیز پس از تخصیص اعتبار آغاز میشود. .
جمشیدی افزود: طی هماهنگیهای انجامشده، اعتبارات این خانه برای فعالیت تشکلهای فرهنگی دانشجویی در سال ۹۴ تخصیص داده خواهد شد و مراحل راهاندازی آن نیز پس از تخصیص اعتبار آغاز خواهد شد.
وی گفت: همچنین موافقت احداث پیست دو میدانی دانشگاه از وزارت علوم اخذ شده است.
رییس دانشگاه زنجان ادامه داد: بر اساس چشمانداز نظام در افق ۱۴۰۴، کشور باید دارای انسانهایی فرهیخته، سالم و دانشمندانی همتراز برترینهای جهان باشد و در تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله این دانشگاه نیز این اهداف در نظر گرفته شده است.
جمشیدی همچنین با اشاره وضعیت نامناسب بودجه دانشگاه زنجان گفت: مدل جدیدی در سال جدید برای بودجهبندی دانشگاههای مختلف کشور طراحی شده است که بر اساس این مدل، برخی دانشگاههای کشور همچون دانشگاه شیراز، زنجان و صنعتی شریف، متضرر شده و تنها رشد ۱۲ درصدی برای آنها درنظر گرفته شده است که امیدواریم در لایحه متمم این میزان به ۱۷ درصد برسد.
رئیس دانشگاه زنجان افزود: به تبع کاهش بودجههای دانشگاه، در نظر داریم جلوی فعالیتهای فرهنگی موازی در دانشگاه را نیز گرفته و مدیریتی مناسب بر هزینهها و بودجه فرهنگی سال آینده دانشگاه داشته باشیم.
جمشیدی در ادامه با اشاره برگزاری کرسی های آزاندیشنی گفت: برگزاری کرسیهای آزاداندیشی یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری است و اجرای دستورالعملهای ابلاغی در این زمینه نیازمند زمینهسازی و فراهم آوردن شرایط است و همچنین ایجاد فضایی توأم با تحمل تفکرهای مقابل و احترام متقابل نیز باید ایجاد شود تا این دستورالعملها قابلیت اجرا پیدا کند
رئیس دانشگاه زنجان گفت: راهاندازی مرکز مشاوره دانشجویی در این دانشگاه، یکی از اقداماتی است که در ماههای اخیر برکات فراوانی در پی داشته است.
جمشیدی افزود: راهاندازی مرکز مشاوره دانشجویی در ماههای اخیر به صورت مستقل و فراگیر در قالب ۵ بخش روانبخشی، روانپزشکی، مددکاری، دانشکدهای و خوابگاهی فعالیت خود را آغاز کرده است
وی گفت: مجوز احداث درب ورودی دوم این دانشگاه در مسیر اتوبان زنجان ـ تبریز اخذ شده است و. تسهیل در رفت و آمد دانشگاهیان، کاهش بار ترافیکی شهر، کاهش خطرات ناشی از دوبرگردان درب اصلی و صرفهجویی در مصرف سوخت ناشی از تردد به دانشگاه، از مزیتهای این طرح است.
رئیس دانشگاه زنجان گفت: یکی از اقدامات فرهنگی برجستهای که همزمان با آذرماه امسال در این دانشگاه به اجرا درآمد، برگزاری کنگره شهدای دانشجوی استان بود که با همکاری بسیج دانشجویی استان و با مدیریت استانی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد و در حاشیه آن ۱۰ یادواره شهید برگزار شده و چاپ کتاب شهدای دانشجوی استان، دیدار با خانوادههای شهدای دانشجوی استان و برپایی ویژهبرنامههای تئاتر دفاع مقدس نیز به انجام رسید.
جمشیدی با اشاره به آغاز تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله این دانشگاه گفت: تاکنون مراحل تدوین این برنامه ۳۰ درصد پیشرفت داشته است و تا تابستان سال آینده تکمیل شده و برای تصویب به هیئت امنای دانشگاه ارائه خواهد شد
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