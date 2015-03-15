بهره برداری۳۰۰ پروژه کوچک و متوسط اقتصاد مقاومتی در کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهاجر ظهر یکشنبه در همایش تخصصی بسیج با رویکرد اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، اظهار کرد: همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و ساماندهی این ارتباطات و رفع مشکل پروانه و چگونگی مجوزهای اشتغال پایدار و اقتصاد مقاومتی تاثیر زیادی داشته است.

وی ادامه داد: شروع خوبی در بحث اقتصاد مقاومتی در سال گذشته داشتیم به صورتی که توانستیم با کنار هم قرار دادن حلقه های مختلف به نتایج خوب و قابل قبولی دست پیدا کنیم اما کافی نیست.

مهاجر تصریح کرد: باید سعی کنیم نیروهای مخاطب خود را همراه کنیم تا در سیستم های اداری استان شاهد موفقیت های بیشتری باشیم.

وی افزود: هماهنگ کردن و همسو کردن حلقه هایی در دستگاه های مختلف می تواند سرعت ما را بیشتر کند و اگر این مساله را مدیریت کنیم مشکلات زیادی را از پیش روی خود بر خواهیم برداشت.

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی گفت: مدیریت بر منابع و زمان می تواند در کنار دانش و علم، ما را به سمت وسوی هدف برساند و اگر بر زمان مدیریت کنیم و فرصت ها را از دست ندهیم می توانیم در راستای اقتصاد مقاومتی نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.

وی با بیان عملیاتی کردن پروژه ها و اهداف خود، افزود: در سالی که گذشت شاهد همکاری خوبی با برادران بسیجی در سپاه بودیم و اعتبارات ۱۱ میلیاردی که در بحث اقتصاد مقاومتی داشتند قابل تقدیر است.

مهاجر ادامه داد: زمان قابل جبران نیست و لذا باید از فرصت هایی که برای تک تک ما به وجود می آید بهترین نتیجه را در راستای عملیاتی کردن برنامه ها داشته باشیم.

وی افزود: ما می توانیم در راستای شعارهایی که داده می شود تاثیر گذار باشیم و نباید به این مساله بی تفاوت باشیم و بی تفاوتی آفت این مسیر است.

مهاجر با بیان اینکه ۵۱۰ کارشناس جدید در حوزه جهاد کشاورزی داریم، افزود: نیروهای بسیار خوبی در منابع انسانی جهاد کشاورزی وجود دارد و شما باید الگوی نیروهای جدید در این حوزه باشید.

وی با اشاره به اینکه مدیران برنامه ریزی بیشتری در پایگاه های بسیج و هماهنگی بیشتری در شهرستان ها را داشته باشند، گفت: استفاده از بسیج در پروژه ها و عملیاتی کردن آن و ارتباط متقابلی که می تواند بین ما و بهره برداران ایجاد کند با کوتاه کردن دست دشمنان همراه خواهد بود.

مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی گفت: در ترویج کشاورزی می توان از پتانسیل های بسیج استفاده کنیم و در سازمان جهاد کشاورزی می توانیم این ارتباطات را تقویت و با استحکام بیشتری برای رسیدن به اهداف خود ساماندهی کنیم.

مهاجر ادامه داد: در اراضی شیب دار استفاده از نیروهای بسیجی به ما کمک کرده است تا در جامعه بتوانیم در بین مردم اعتماد سازی کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت های مشاوره جوان چون با فرهنگ مردم بیگانه هستند خیلی نمی توانند موفق عمل کنند، افزود: در نگاه کلان در تمام برنامه های بخش کشاورزی چون با امنیت غذایی جامعه سرو کار دارد نمونه ای از اقتصاد مقاومتی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی باید ارتباطات بیشتر و قویتری ایجاد شود تاکید کرد: حرکت های ما خوب اما سرعت ما کم است و انتظار داریم از همه پتانسیل های موجود به صورت بهینه استفاده کنیم.