به گزارش خبرنگارمهر، حسین طلا عصر امروز در اولین همایش تجلیل از خانواده معظم شهدای شهر احمدآباد مستوفی شهرستان اسلامشهر، با اشاره به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی در سال ۴۲ سه هدف اصلی خود را برای یاران نزدیک برشمردند، اظهار داشت: سرنگونی رژیم شاه، استقرار نظام جمهوری اسلامی و زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی(عج) از اهداف مهم امام راحل بود که باور آن در سال ۴۲ برای خیلی ها دشوار بود.

این مسئول حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب را عامل اصلی موفقیت دانست و گفت: در سرنگونی رژیم شاه، هشت سال دفاع مقدس، انتخابات مختلف و ۹حماسه نهم دی این حضور بسیجی وار اقشار مختلف مردم بود که موجب نقش برآب شدن اهداف دشمنان این نظام شد فتنه گران در سال ۷۸ اسلامیت نظام و در فتنه سال ۸۸ جمهوریت نظام را نشانه رفته بودند که با تدبیر و هدایت رهبری و حضور مردم، دشمنان ناکام ماندند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس دلیل اصلی شکست گروه تروریستی داعش و صهیونیست ها را تشکیل بسیج مردمی در سوریه و عراق دانست و بیان کرد: گروه داعش تا ۵۰۰ متری محل سکونت بشار اسد رسیده بود اما مردم سوریه با پیروی از انقلاب اسلامی و با تشکیل بسیج مستضعفین توانستند مقابل داعش و اسرائیل بایستند.

وی افزود: امروز شاهد هستیم شیعیان عراق همانند بسیجیان در سرنگونی گروه تکفیری داعش مردانه مبارزه می کنند به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی از سوریه و لبنان تا نزدیکترین شهر اسرائیل ۱۶ کیلومتر بیشتر فاصله نیست و اگر اسرائیل حماقتی بکند دیگر در روی نقشه جغرافیا نامی از آن باقی نخواهد ماند.

گفتنی است؛ لاله افتخاری نماینده مردم تهران، ری، شمیران، اسلامشهر و پردیس در مجلس، امام جمعه، شهردار و اعضا شورای شهر احمدآبادمستوفی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اسلامشهر از دیگر میهمانان این همایش بودند، همچنین در این همایش از ۱۴ خانواده معظم شهدای احمدآباد مستوفی تجلیل به عمل آمد.