تشکیلات حمل و نقلی استان زنجان آماده خدمات رسانی به مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، استان زنجان به لحاظ زیرساخت های بخش حمل و نقل دارای وضعیت ویژه و خاصی است و برخورداری این استان از راه آهن، راههای اصلی و فرعی و آزادراه و همچنین فرودگاه این استان را در موقعیت ویژه ای از نظر سیستم حمل و نقل قرار داده است.

برخورداری این استان از راه آهن، راه شوسته و آزادراه و فرودگاه این استان را در موقعیت ویژه ای از نظر سیستم حمل و نقل قرار داده است.

تردد در جاده زیبا و در عین حال پر و پیچ و خم طارم جدا از اوج زیبایی که در این مسیر وجود دارد نیازمند احتیاط بیشتر رانندگان در این مسیر دارد به گونه ای که وجود بیش از ۱۸۰ پیچ بزرگ و کوچک در این جاده زیبا، جلوه های باشکوه از طبیعت را در خود جای داده است که به دره ای به نام شهرستان طارم می رسد.

رئیس پلیس راه استان زنجان در این باره به خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح نوروزی ۶۵ گشت پلیس راه محسوس و نامحسوس بر جاده های استان نظارت دارند.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی افزود: طرح نوروزی پلیس راه از ۲۵اسفند ماه سالجاری در استان زنجان شروع و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت:پلیس راه در راستای ارتقای امنیت سلامتی جان مردم گشت خود را در کلیه محورهای مواصلاتی و گردنه ها مستقر خواهد کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طرح نوروزی پلیس راه با مشارکت راهداری، اورژانس، مدیریت بحران، هلال احمر، سازمان حمل و نقل و پایانه های استان انجام می شود.

سرهنگ شیر محمدی ادامه داد: ۷ پاسگاه پلیس راه در محورهای مواصلاتی استان زنجان فعال است.

وثوق تاکید کرد: استان زنجان دارای ۲۹ گردنه مهم در راههای اصلی و فرعی است و ‌راههای روستایی که بیشتر در مناطق صعب العبور و دارای گردنه هستند با شرایط و هزینه های ویژه خدمات رسانی می شوند

مدیر كل راه و شهر سازی استان زنجان مجموع راه‌های اصلی استان را ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر و گفت: ۶۰۰ کیلومتر از مجموع این راهها راه‌های شریانی محسوب می‌شوند.

کلیم الله وثوق، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آزادراه زنجان به قزوین، زنجان به تبریز، جاده ترانزیت زنجان به خرم‌دره و زنجان به بیجارو تبریز است.

و.ی با بیان اینکه زنجان با وجود اینکه ۱.۳ درصد از مساحت و جمعیت کشور را در اختیار دارد و ۲.۴ درصد از محورهای مواصلاتی در محدوده این استان قرار گرفته است گفت: عمده راه‌های استان زنجان شرقی ـ غربی هستند و توسعه محورهای شمالی ـ جنوبی استان در دستور کار قرار دارد كه از محور زنجان به طارم در مسیر تهم چورزق و اقدامات انجام شده در محورهای زنجان به بیجار و زنجان به دندی در راستای توسعه راه‌های شمالی – جنوبی این استان می توان نام برد.

وثوق از حضور ۵۰ اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان زنجان در ایام نوروز خبر داد و ابراز داشت: این اکیپ‌ها در ۲۸ راهدارخانه مجهز مستقر بودند تا به هنگام نیاز وارد عمل شوند.

مدیرکل راه و شهر سازی استان زنجان گفت: راهداری محورهای این استان با استفاده از ۲۲۶ دستگاه ماشین‌آلات سبک، سنگین و نیمه سنگین اقدام به ارائه خدمات به مسافران جاده‌ای می‌کنند.

وثوق با اشاره به لکه‌گیری محورهای مواصلاتی استان زنجان برای ورود به سال جدید، و احیای خط ‌کشی‌ در محورهای اصلی استان زنجان اشاره کرد و گفت: این خط ‌کشی‌ها نقش حیاتی و حساسی در مواقع لزوم به ویژه شب و بارندگی ایفا می‌کنند.

وثوقی افزود: تکمیل مسیرنما و جهت نما، تعویض حفاظ‌های آسیب دیده و آشکار سازی نقاط حادثه‌خیز از جمله اقدامات انجام شده برای بهبود تردد در مسیرها و محورهای استان زنجان است.

مدیرکل راه و شهر سازی استان زنجان با اشاره به نقش خواب آلودگی در تصادفات رانندگی و بازدارندگی شیارهای لرزاننده در پیشگیری از این معضل گفت: در ۱۱۰ کیلومتر از جاده‌ها اقدام به نصب شیارهای لرزاننده شده است.

وثوقی میزان اصلاح و نگهداری چراغ‌های روشنایی را ۸۵ کیلومتر عنوان کرد افزود:رانندگان بارعایت نقاط ایمنی در رانندگی وپرهیز ازعجله و شتاب و همكاری با راهدارن سخت كوش سلامتی را به خانواده های خود هدیه بدهند در این راستا می‌توانند پیش از سفریا حین سفر از وضعیت محورهای استان زنجان از طریق تماس با شماره‌ ۳۳۷۷۲۰۲۷ با پیش شماره ۰۲۴ و یا شماره ۱۴۱ و همچنین ارسال پیامک خالی به شماره پیامکی ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از وضعیت محورهای استان زنجان اطلاع پیدا کنند.