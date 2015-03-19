به گزارش خبرنگار مهر، علی فعله گری ظهر پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از ملی شدن اعتبارت موزه منطقه ای کرمانشاه خبر داد و گفت: عملیات اجرایی آن در سال ۹۴ انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در سال ۹۳ اعتباراتی برای اجرای موزه منطقه ای اختصاص یافت که مقدار ناچیزی بوده و آن را صرف ساماندهی تکیه معاون الملک کردیم که حداقل یک پروژه به انجام برسد اما برای سال ۹۴ اعتبارت آن ملی شده و پایان امسال نیز استارت خورده است.

اختصاص ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به موزه منطقه ای کرمانشاه

فعله گری تصریح کرد: موزه منطقه ای کرمانشاه ردیف دو بودجه کشور را در سال ۹۴ گرفته که حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است و در برنامه رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور است که عملیات اجرای آن در سال ۹۴ انجام و حداکثر طی دو سال آینده به بهره برداری برسد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: این موزه منطقه غرب و شمال غرب کشور را پوشش می‌ دهد.

وی با اشاره به اقدامات این اداره کل گفت: سال ۹۳ توانستیم با توجه به مشکلاتی که این اداره کل با آنها دست به گریبان بود که اغلب آنها مربوط به سالیان گذشته بوده بر ۹۰ درصد مشکلات این سازمان فایق آمده و سال نسبتا خوبی را پشت سر بگذاریم.

فعله گری افزود: حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار به این اداره کل اختصاص یافت که در نوع خود بسیار قابل توجه بود و این درحالی است که اعتبارات این اداره کل در سال ۹۲ به یک میلیارد هم نرسیده بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه با بیان اینکه در سال ۹۳ از نظر درآمد زایی حرکت بسیار خوبی در این اداره کل صورت گرفت گفت: این درآمد زایی به نحوی بود که در سطح کشور بعد از استانهای فارس ، اصفهان و خراسان رضوی در رتبه چهارم درآمدزایی از محل فروش بلیط اماکن تاریخی و موزه ها قرار گرفتیم.

وی، نرخ بلیط تمامی اماکن تاریخی و موزه های استان را برای گردشگران داخلی ۲۰۰۰ تومان و برای گردشگران خارجی ۱۵۰۰۰ تومان اعلام کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، با بیان اینکه صدور ویزای ۱۵ روزه در فرودگاه کرمانشاه از جمله اقدامات مثبت امسال در حوزه گردشگری بود گفت: از این موضوع می‌توان ا به عنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت های حوزه گردشگری استان نام برد.

فعله گری از ساماندهی سایت های تاریخی فرهنگی بیستون،طاق بستان و آناهیتا خبرداد و گفت: این اقدامات از جمله کارهاییاست که چند سالی‌ست در دستور کار این اداره کل قرار دارد و بعد از ایام نوروز ادامه عملیات اجرای ساماندهی آنها از سر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مثبتی که امسال انجامن شده در حوزه امور حقوقی بود ه و رای بیش از ۷۰ پرونده حقوقی موجود در این اداره کل به نفع میراث فرهنگی صادر شد که در این زمینه نیز استان اول کشورهستیم

هدف گذاری برای جذب چهار میلیون نفر گردشگر

فعله گری، از هدف گذاری استان برای جذب بیش از چهار میلیون گردشگر در طول سال ۹۴ خبرداد و گفت: تمام تلاش خود را برای تحقق این موضع به کار گرفته ایم اما تحقق آن نیازمند همکاری سایر بخش هاست.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، به برنامه های ویژه این اداره کل برای ایام نوروز ۹۴ اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در ایام فاطمیه برنامه های فرهنگی ای در اماکن تاریخی استان در نظر گرفته شده و پس از آن در مجموعه هایی چون طاقبستان و بیستون جنگ شادی اجرا می‌شود.

فعله گری همچنین از برپایی ۱۴ نمایشگاه صنایع دستی در سطح تمامی شهرستانهای استان طی نوروز ۹۴ خبر داد.

وی از آمادگی تمامی مراکز اقامتی استان برای اقامت و اسکان گردشگران و میهمانان نوروزی خبرداد و گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نفر گردشگر داخلی طی امسال در واحدهای اقامتی استان کرمانشاه اسکان یافته‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، ازاسکان بیش از ۱۶ هزار توریست خارجی نیز در طول سال ۹۳ در استان خبرداد و گفت: مجموعا ۵۰ درصد ظرفیت واحدهای اقامتی استان در طول سال اشغال شده و مابقی که بیشتر آن نیز مربوط به هتل های قصرشیرین است خالی بودند.

وی میانگین کشوری درصد اقامت را ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد و گفت: ظرفیت افزایش این میزان در استان وجود دارد.

فعله گری از حضور هنرمندان صنایع دستی استان در بیش از ۶۰ نمایشگاه داخلی و خارجی طی سال ۹۳ خبرداد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، با اشاره به اقدامات و اولیت های این اداره کل در سال آینده و نوروز پیش رو گفت: احداث هتل سنتی در کاروان‌سرای شاه‌عباسی، ساماندهی سایت‌های تاریخی بیستون، معبد آناهیتا و طاقبستان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

یک میلیارد تومان برای ساماندهی قوری قلعه

وی با بیان اینکه گردشگری یکی از محورهای توسعه استان است گفت: امسال بیش یک میلیارد تومان برای ساماندهی قوری‌قلعه و دو میلیارد تومان به زیرساخت‌های مناطق نمونه گردشگری استان اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، از ثبت ۱۸ اثر ملی طی امسال در استان خبرداد.

وی در خصوص صادرات صنایع دستی استان نیز گفت: امسال دو میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از صنایع دستی استان صادر شده و بیش از دو برابر این میزان نیز به‌صورت چمدانی و یا از مرزهای دیگر کشور خارج شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: یگان حفاظت استان اداره‌کل میزاث نیز طی انسال ۳۱۳ قلم اشیاء اصلی تاریخی را از قاچاقچیان کشف کرده و هم‌چنین ۲۲۰ قلم اشیای بدلی نیز کشف شده است.

فعله‌گری گفت: امسال برای اقامت گردشگران، سه هزار و ۸۰۴ تخت در حال حاضر در اقامتگاه‌ها، هتل‌ها، هتل‌ آپارتمان‌ها و مهمانپذیرها آماده اسکان مسافران نوروزی هستند.