اختصاص ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل موزه کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه چهارشنبه در جریان بازدید از خانه صنایع دستی کرمانشاه و غرفه‌های آن با اشاره به اهمیت حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: ساخت موزه کرمانشاه مدت‌هاست آغاز شده، اما تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است. این در حالی است که استان کرمانشاه دارای غنای تاریخی و فرهنگی بسیار ارزشمند است و مردم و گردشگران شایسته بهره‌مندی از چنین ظرفیتی هستند.



وی افزود: خوشبختانه در سفر اخیر ریاست جمهوری و هیئت دولت به کرمانشاه، مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل موزه اختصاص داده شد. در حال نیز حاضر طرح مربوط به این پروژه توسط مشاور در حال به‌روزرسانی است و موضوع در کمیته تخصصی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بررسی می‌شود.

پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال پیمانکار انتخاب و عملیات اجرایی آن آغاز شود تا کرمانشاه به‌زودی صاحب موزه‌ای در شأن تاریخ و تمدن خود گردد.



استاندار کرمانشاه با تأکید بر جایگاه ویژه استان در حوزه تاریخی و فرهنگی گفت: موزه‌ای جامع می‌تواند بستری برای نگهداری آثار ارزشمند و میراث فرهنگی استان و همچنین معرفی بهتر کرمانشاه به گردشگران داخلی و خارجی باشد.



حبیبی در ادامه با اشاره به برنامه‌های استان برای احیای خانه‌های تاریخی بیان کرد: امروز از یکی از خانه‌های تاریخی بهره‌برداری‌شده بازدید کردیم و در حال حاضر حدود ۸۰ خانه تاریخی در شهر کرمانشاه شناسایی شده که قابلیت احیا و بهره‌برداری دارند.

از تمامی علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این حوزه دعوت می‌کنیم به اداره کل میراث فرهنگی مراجعه کنند. این اداره کل با آغوش باز از سرمایه‌گذاران استقبال کرده و تسهیلات بانکی و حمایت‌های لازم را در اختیار آنان قرار خواهد داد.



وی با تأکید بر اینکه احیای خانه‌های تاریخی علاوه بر حفظ هویت فرهنگی، موجب رونق اقتصادی، جذب گردشگر و ایجاد اشتغال خواهد شد؛ تصریح کرد: این رویکرد می‌تواند سهم مهمی در توسعه پایدار استان ایفا کند.



استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت صنایع دستی استان پرداخت و گفت: کرمانشاه سابقه‌ای طولانی در تولید صنایع دستی دارد و این حوزه می‌تواند به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و اشتغال استان مطرح شود.

خانه صنایع دستی کرمانشاه حدود یک سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام شده است. حمایت از فعالان صنایع دستی جزو برنامه‌های مهم ماست و تلاش خواهیم کرد این حوزه بیش از گذشته تقویت و معرفی شود.



وی افزود: صنایع دستی کرمانشاه می‌تواند در ایام نوروز و سایر مناسبت‌ها با استقبال مسافران و گردشگران مواجه شود، اما این امر نیازمند حمایت دولتی و همچنین نقش‌آفرینی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی برای معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌هاست. معرفی صنایع دستی کرمانشاه به معنای رونق تولید، افزایش اشتغال و تقویت هویت فرهنگی استان است.



استاندار کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل موزه، احیای خانه‌های تاریخی و توسعه صنایع دستی سه محور مهم در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه است و امیدواریم با همراهی دستگاه‌های اجرایی، سرمایه‌گذاران و مشارکت مردم، این اهداف محقق شده و استان بیش از گذشته در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گیرد.