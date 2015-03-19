دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده ها به جز ازن و منو اکسید کربن نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تأکید کرد: در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در ایستگاه فرمانداری شهر ری روی عدد ۱۴۱ ایستاد ه و این منطقه آلوده ترین منطقه پایتخت شود.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی نیمه ابری تا ابری در پاره‌ای نقاط همراه با بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد و بارش برف در ارتفاعات است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.