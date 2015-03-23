دانشگاه تهران در سالی که گذشت/ درخشش در تمام رتبه بندیها

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دانشگاه تهران عملکرد خود را در سالی که گذشت منتشر کرد. بر این اساس مهمترین اقدامات این دانشگاه در سال 93 به شرح زیر است:

فرودین : پنج کرسی یونسکو در دانشگاه تهران راه اندازی شد.

اردیبهشت: دوازدهمین آیین نکوداشت دانش آموختگان غیر ایرانی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.

تیم دانشجویان ریاضی دانشگاه تهران در سی و هشتمین دوره مسابقات ریاضی کشور سوم شد.

نکوداشت استادان پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی برگزار شد.

خرداد: چهارمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران برگزار شد.

مراسم معارفه دکتر محمود نیلی احمدآبادی؛ سرپرست دانشگاه تهران برگزار شد.

معرفی چهار عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در فهرست محققان پر استناد

سرپرست دانشگاه تهران نایب رئیس دوم اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه شد.

تیر: پروفسوراحمد شیمی چهره ماندگار دانشگاه تهران چشم از جهان فروبست.

مرداد: دیدار هیأت رئیسه دانشگاه تهران با وزیر اقتصادی و دارایی

برای سومین سال متوالی دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور در وبومتریکس قرار گرفت.

چهار دانشمند پر استناد جهانی در دانشگاه تهران معرفی شدند.

دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه تهران جزو ۷۵ مؤسسه برتر دنیا شناخته شد.

تیم روبوکات پردیس بین‌المللی کیش نائب قهرمان مسابقات روبوکاپ ۲۰۱۴ برزیل شد.

دانشگاه تهران برترین دانشگاه کشور در تولید علم جهان اسلام شد.

اعطای بورس یونسکو – دیواربزرگ چین به دانشجوی دانشگاه تهران

شهریور: دکتر عادله کاظمی فرد؛ واقف نیکوکار ۴ میلیارد به دانشگاه اهدا کرد.

مراسم تشییع پیکر دکتر ناصر کاتوزیان در دانشگاه تهران برگزار شد.

ملاقات هیأت رئیسه دانشگاه تهران با معاون اول رئیس جمهور

دکتر ناصر معصومی به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه تهران منصوب شد.

مهر: آیین آغاز به کار دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

دومین کنفرانس جهان علیه خشونت و افراطی گری در دانشگاه تهران برگزار شد.

نخستین نشست هم اندیشی سرپرست و هیأت رئیسه دانشگاه تهران با استادان و فرهیختگان علوم انسانی

دانشگاه تهران مقام اول هفتمین جشنواره ملی حرکت را کسب کرد.

دانشگاه تهران برترین دانشگاه کشور شناخته شد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و مؤسسه اشپرینگر آلمان

با حضور معاون اول رئیس جمهور از سامانه گمرکی رونمایی شد.

دانشجویان نخبه پردیس دانشکده های فنی ۱۷ عنوان برتر را از آن خود کردند.

آذر: برگزیدگان بیست و سومین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران معرفی شدند.

آیین آشنایی دانشجویان خارجی با دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر نیلی به عنوان یکی از برجستگان صنعت فولاد ایران برگزیده شد.

کسب مقام اول تیم UTSAT دانشگاه تهران در چهارمین دوره مسابقات کن ست ایران

دیدار شهردار تهران با سرپرست و هیأت رئیسه دانشگاه تهران

دیدار هیأت سوئدی از دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

رئیس مجلس شورای اسلامی در دانشکده مطالعات جهان سخنرانی کرد.

شصتمین سالگرد تأسیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

دی: دانشگاه تهران برترین دانشگاه جهان اسلام شد.

دکتر حمیدرضا ناصری؛ استاد دانشگاه تهران رتبه برتر جایزه جهانی تهران را از آن خود کرد.

دانشگاه تهران در رشته فنی – مهندسی در رتبه ۵۱ تا ۵۷ جهان قرار گرفت.

کلنگ احداث موزه علم دانشگاه تهران زده شد.

پیکر مرحوم خسرو افشار تشییع شد.

پیکر دکتر سیدمهدی فخرایی در میان حزن و اندوه تشییع شد.

دانشگاه تهران رتبه دوم مؤسسات پژوهشی برتر در فناوری نانو را کسب کرد.

دو استاد دانشگاه تهران پژوهشگر برتر کشور شدند.

بهمن: افتتاح خوابگاه دخترانه سارا پردیس دانشکده‌های فنی

اولین جلسه هیأت امنا موزه علم دانشگاه تهران برگزار شد.

تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه تهران با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی

از کتاب و فیلم ۵۰۰۰ سال مهندسی ایرانی رونمایی شد.

دانشگاه تهران رتبه نخست رتبه‌بندی وب ICU ۴ کسب کرد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه لیسبون

وزیر امورخارجه پرتغال در دانشگاه تهران سخنرانی کرد.

دیدار نایب رئیس مجلس آلمان با دکتر محمود نیلی احمدآبادی؛ سرپرست دانشگاه تهران

گسترش همکاری‌های مشترک میان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

دیدار دکتر محمود نیلی احمدآبادی؛ سرپرست دانشگاه با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

نخستین گرد‌همایی بانوان نیکو کار دانشگاه تهران برگزار شد.

دانشگاه تهران برترین دانشگاه جهان اسلام شد.

اسفند: دیدار معاون دانشگاه یون‌نان چین باسرپرست دانشگاه تهران و تمدید یادداشت تفاهم همکاری علمی و آموزشی

آیین بزرگداشت هشتادمین سال تصویب قانون تأسیس دانشگاه تهران برگزار شد.

نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به مناسبت بزرگداشت هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه برگزار شد.

کتاب تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران منتشر شد.

کنگره ملی شهدای دانشجو در دانشگاه تهران برگزار شد

مرکز مشاوره دانشگاه به عنوان مرکز مشاوره ممتاز کشور شناخته شد.

دانشگاه تهران برای چهارمین سال متوالی در صدر دانشگاه‌های کشور در وبومتریکس قرار گرفت.

دانشگاه تهران رتبۀ اول ملی رتبه‌بندی بهترین دانشگاه‌های دنیا را به خود اختصاص داد.