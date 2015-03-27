در صورت ادامه حملات به تمامی گزینه ها روی خواهیم آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: نیروهای شر و جنایتکار با تجاوز خود به یمن ملت و نهادهای دولت را هدف قرار دادند.

وی با بیان این مطلب افزود: گروه های ظالم و در راس آن عربستان سعودی نماینده آمریکا و اسرائیل هستند. عربستان ابزار آمریکا و اسرائیل برای اجرای پروژه هایشان هستند.

عبدالملک الحوثی در ادامه گفت: مردم یمن شکار آسانی نیستند و متجاوزان بهای سنگین حملات خود را پرداخت خواهند کرد. این حمله روح عزت و آزادگی را در مردم یمن احیا کرد.

وی خاطرنشان کرد: نظام عربستان سعودی اگر به آمریکا تکیه کرده است ملت یمن به خدا تکیه کرده است. مردم یمن با تمام توان خود به حملات پاسخ خواهد داد و هرگز خواری و حقارت را نخواهد پذیرفت.

رهبر حوثی های یمن با اعلام اینکه مردم یمن خاک این کشور را به گورستان متجاوزان تبدیل خواهد کرد توصیه کرد که عاملان حمله حملات خود را متوقف کنند چرا که در غیر اینصورت تمامی گزینه ها روی میز خواهد بود.

عبدالملک الحوثی خطاب به مردم یمن نیز خواستار مقابله با حملات نظامی به این کشور شد و پیشنهاد کرد که یک جبهه داخلی و یک جبهه برای مقابله با حملات تشکیل دهند. وی همچنین خواستار تشکیل جبهه رسانه ای و سیاسی در شرایط فعلی یمن شد.