الناز حبیبی بازیگر سریال «سر به راه» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجربه بازی در این سریال نوروزی اظهار کرد: این کار با آثار قبلی که در آنها بازی کردم، فرق زیادی داشت و چیدمان و سیستم آن به نوعی دیگر بود. ریحانه دختر ته تغاری خانواده بود که وابستگی زیادی به پدرش داشت. این دختر زبر و زرنگ در آسایشگاه پدرش کار می‌کرد و بازگشت عمه خانواده از آلمان به ایران و ورود کاراکتری که سیاوش خیرابی آن را بازی می‌کرد به آسایشگاه اتفاقات متفاوتی را رقم زد.

وی افزود: این شخصیت از آن دخترهایی نبود که فقط در خانه باشد، او هم درس می‌خواند هم کمک پدرش بود. از طرفی مناسبتی بودن این کار هم بر حُسن‌های آن می‌افزود چون ما می‌دانستیم که مخاطبان بسیاری سریال را تماشا می‌کنند.

بازیگر سریال «دودکش» یادآور شد: من در بین هنرمندان این مجموعه فقط با خانم تسلیمی قبلا همکاری کرده بودم. برای سعید سلطانی در مقام کارگردان نیز نوروز چند سال پیش سریال «فراموشی» را بازی کرده بودم اما دیگر اعضای گروه هم آنقدر خوب و نازنین بودند که از بودن در این کار لذت بردم.

حبیبی با اشاره به دغدغه‌های اجتماعی که در «سر به راه» مطرح شد، ادامه داد: بخش اعظم این داستان به یتیم‌خانه برمی‌گشت و احساس مسئولیت برخی افراد درباره چنین مسائل مهمی را نشان می‌داد. نباید کودکان یتیم را نادیده گرفت و پرداختن به چنین مساله‌ای در یک سریال نوروزی ارزشمند بود.

وی همچنین در پایان اعلام کرد هنوز قراردادی برای بازی در «دردسرهای عظیم ۲» امضا نکرده و باید منتظر ماند و دید نویسندگان این سریال چه زمانی کار خود را به پایان می‌برند.