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۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۴۴

واکنش روسیه به خبر ارتباط نداشتن مذاکرات هسته ای با سپر موشکی

واکنش روسیه به خبر ارتباط نداشتن مذاکرات هسته ای با سپر موشکی

اظهارات سخنگوی نیروهای ناتو در مورد اینکه نتیجه مذاکرات هسته ای با ایران تاثیری بر عزم آمریکا برای استقرار سامانه موشکی در اروپا ندارد، با واکنش تند مقامات روسی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اوانا لانگسکو» سخنگوی نیروهای ناتو تاکید کرد که نتیجه مذاکرات هسته ای با ایران تاثیری بر عزم آمریکا به استقرار سامانه موشکی در اروپا ندارد.

وی با تاکید بر افزایش تهدید های ناشی از موشک های بالستیک علیه کشورهای عضو این سازمان تصریح کرد که چارچوب مورد توافق در مذاکرت هسته ای ایران تغییری در شرایط ایجاد نکرده است.

علیرغم حصول موفقیت در این دور از مذاکرات هسته ای با ایران، ایالات متحده آمریکا همچنان مقید به استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا است تا به ادعای خود با خطرات احتمالی ایران مقابله کند - بهانه ای که مسکو آن را افسانه ای بیش نمی خواند.

در واکنش به این اظهارات، «دیمیتری روگوزین» معاون نخست وزیر روسیه با لحنی انتقاد آمیز گفت که حتی با وجود مثبت بودن نتایج مذاکرات هسته ای، برنامه ناتو به استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا همچنان به قوت خود باقی است چرا که اصولا  این برنامه هرگز متوجه ایران نبوده است.

در این میان، «آلکسی پوشکوف» رئیس کمیته امور خارجه مجلس دومای روسیه هم با اشاره به اینکه هدف اصلی ناتو مقابله با قدرت روسیه است گفت از همان ابتدا هیچکس گمان نمی کرد ناتو تمایلی به انصراف از برنامه دفاع موشکی خود داشته باشد و ادعای این سازمان به مقابله با تهدیدات موشکی ایران و کره شمالی افسانه ای بیش نیست.

به ادعای بسیاری از کارشناسان، انگیزه اصلی ناتو از استقرار سامانه دفاع موشکی در اروپا مهار قدرت روسیه و مقابله با تهدیدات این کشور است.

کد مطلب 2526204
سمیه خمارباقی

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