آمریکا آماده مذاکره با روسیه بر سر سپر موشکی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی ، "ماری هارف" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از آمادگی کشورش برای گفتگو با مسکو درباره مسئله سپر موشکی خبر داد.

در پی تحولات اوکراین وزارت دفاع آمریکا در اوایل ماه آوریل اعلام کرده بود که رایزنی‌ها با طرف روسی در خصوص سپر موشکی متوقف شده است.



هارف گفت: سیاست ما در رابطه با مسئله سپر موشکی تغییری نکرده است و دولت آمریکا همچنان حاضر است در این زمینه با طرف روسی همکاری کند.



آمریکا و هم پیمانانش در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) به بهانه دفاع از اروپا در برابر حملات موشکی ، درصدد استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی در شرق اروپا و در نزدیکی مرزهای روسیه هستند اقدامی که روس ها معتقدهستند جهت‌گیری ضدروسی دارد.



