۵۵۰ هکتار از مزارع استان سمنان تحت پوشش مبارزه با سن مادری

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش جمعیت سن در مزارع گندم وجو، مبارزه با سن مادری اولویت دارد، افزود: با توجه به شروع مبارزه با سن در مزارع غلات استان، بهره برداران با دقت نظر در مبارزه دقیق و به موقع تحت نظر شبکه های مراقبت در جلوگیری از خسارت کمی و کیفی این آفت به محصول تولیدی نقش بسیار تاثیر گذاری دارند.

وی تصریح کرد: کار مبارزه با سن غلات از دهم فروردین ماه ابتدا در مزارع گندم و جو شهرستان سمنان شروع شد و در ادامه مزارع شهرستان های گرمسار و دامغان نیز زیر پوشش این مبارزه قرار گرفته است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان سمنان بیان کرد: تاکنون حدود ۵۵۰ هکتار از مزارع گندم و جو شهرستان های سمنان، گرمسار و دامغان تحت پوشش مبارزه با سن مادری قرار گرفته که ۴۴۰ هکتار آن در مزارع گندم و مابقی در مزارع جو بوده است.

مشیریان از حضور مستمر ۲۸ شبکه مراقبت دولتی و خصوصی با ۵۲ کارشناس برای آموزش، ساماندهی و نظارت بر امر مبارزه با سن غلات در استان خبر داد و یادآور شد: برآورد می شود در سالجاری حدود ۲۵ هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان با استفاده بیش از یک هزار و ۲۰۰ دستگاه ادوات مبارزه زمینی زیر پوشش مبارزه با سن قرار گیرند.

اجرای آبیاری تحت فشار در ۲۳۰۰ هکتار مزارع و باغ های میامی

مدير جهاد كشاورزي شهرستان ميامي نیز در این نشست بيان كرد: تاکنون در بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار مزارع و باغ های شهرستان، آبیاری تحت فشار اجرا شده است.

عباسعلی کردی از اجرای شش طرح آبیاری تحت فشار در سطح ۱۲۵ هکتار درمزارع و باغ های شهرستان در ماه گذشته خبر داد و افزود: حدود۸۰ هکتار از طرح ها ی فوق قطره ای برای آبیاری باغ ها و کشت های زراعی نواری از جمله ذرت، پنبه و جالیز و مابقی از نوع بارانی برای کشت های زراعی انبوه شامل یونجه و غلات بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی تصریح کرد: برای اجرای طرح های فوق حدود هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار بلاعوض دولتی هزینه شده و بخشی از هزینه ها نیز با مشارکت بهره برداران تامین شده است.

کردی بیان کرد: ۲۵ طرح دیگر در سطح حدود۶۰۰ هکتار نیز در کمیته فنی آبیاری تحت فشار شهرستان تائید و بعد از تائید در کمیته فنی استان برای طراحی و سپس اجرا ارسال شده است.

وی در خاتمه یادآور شد: تا کنون بیش از دو هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع و باغ های شهرستان مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار شده است.