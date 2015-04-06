مسابقه بزرگ برای مخاطبان فیلم «ایران برگر»

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقهای برای مخاطبان فیلم سینمایی «ایران برگر» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی در قالب عکس سلفی، یادداشت، خاطرهنویسی، داستان، وقایعنگاری و ... در شبکههای اجتماعی و همچنین در سایت این فیلم به آدرس www.iranberger.ir برگزار میشود و آثار منتشرشده از این فیلم مورد داوری قرار میگیرند.
مخاطبان فیلم سینمایی «ایران برگر» در هر استان، شهر و محلهای که هستند میتوانند با حضور در سینماهای نمایشدهنده «ایران برگر» با پوستر این فیلم عکس سلفی گرفته و همچنین تصاویر این فیلم بر سردر سینماها در شهر و دیار خود و یا بیلبوردها را جهت انتشار برای شرکت در این مسابقه به آدرس ایمیل iranberger.ir@gmail.com ارسال کنند و همچنین نظرات، یادداشت و ... خود را درباره این فیلم برای انتشار در بخش «نقد مخاطبان» و همچنین خاطرات طنز و بامزه خود را از موارد مشابهی که در «ایران برگر» و یا شبیه داستان آن، در شهر و یا استانشان اتفاق افتاده است برای مدیریت این سایت ارسال کنند تا در بخش «خاطره مخاطبان» منتشر شود.
مدیریت سایت فیلم «ایران برگر» برعهده حمید غفاریان و امید عشیری است که غفاریان سابقه مدیریت چندین سایت سینمایی دیگر و همچنین امید عشیری سابقه مدیریت سایت سیامین و سیویکمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم فجر و چندین جشنواره دیگر را در کارنامه کاری خود دارند.
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